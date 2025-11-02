「エアあやや」で大ブレイクし、「言うよね〜」という決め台詞も人気を博したはるな愛（53）。弾けるような笑顔と底抜けの明るさは、一瞬にしてその場を照らす。

2026年2月、そんなはるなと、手術を執刀した医師との物語がNetflix映画『This is I（ディス イズ アイ）』として配信される。

10代で性転換をしてから35年。50代になったはるなが、今改めて考える「性」のこと、また今だからこそ見据える、次なる生き方とは。【全3回の第3回。第1回から読む】

結婚、子育て 迷いは「ない」

──人は年齢を重ねるなかで、結婚や子育て、昇進など、さまざまなライフステージがありますが、はるなさんは悩んだり迷ったりしたことはありませんでしたか。

ないです。だって自分がオンリーワン過ぎるから…家庭も人生にないしね。私の大切な人生の1分1秒は、自分のことに使いたい。誰かの人生と自分をくらべたりする時間なんて、1秒たりともないんです。

私はショーパブに出入りし始めた中学2年生の頃から、自分が見たい景色のほうに行ったら協力してくれる人がいて、その景色を見たら次の景色が現れて……という繰り返しで今まで生きている。この世は理不尽だとか生きづらいという感覚は、性転換（注：2002年3月23日、日本精神神経学会が俗に「性転換手術」と呼ばれていた手術の正式名称を「性別適合手術」とした。本稿では当時の言い方として「性転換」という表記を採用する部分がある）の前に全部置いてきたんだと思います。

というのも正直、性転換したら生きづらさは多少なくなると思ってたけど、全然変わらなくて。

──変わらなかった、とは？

女の子の体になったところで、お金の問題や人間関係の悩みは変わらずにある。自分が勝手に性のせいにしていただけでした。

人の数だけ正解がある

──現代は"多様性"がキーワードです。

私が手術を受けた時代は、社会に私たちのことをわかってほしいなんていう発想がなかった。だから「性同一性障害」や「LGBTQ」という言葉が出てきた時、ちょっと待って、何それって。私は自分を「障害」だと思ったことはないし、「LGBTQ」のどこもは当てはまらない。多様性といわれる今のほうが、逆にムズムズすることが増えた気がします。

──整形や性別適合手術の情報も増えました。

情報過多な時代だけど、自分が見たことだけが全てじゃないことは、忘れてはいけないなと思います。たとえば私に限っていえば、ホルモン注射もほとんどしたことがないんです。病院で調べてもらったら、もともと女性ホルモンが多い体みたい。よく、そういう手術をするとメンテナンスが大変なのでは？ という話があるけど、私はメンテも何もせずに今まで来て、超健康。

あくまでも「その人はそうかもしれない」という例でしかないということで、人の数だけ正解があるんですよね。だから私も、はるな愛は「はるな愛」。だって、今後はるな愛が男の人と恋愛するとは限らないもの。一緒に余生を送るパートナーは、女性かもしれない。自分の物差しで、他人を測って見ないでほしいなと思います。

世界を目指す背景にある「野望」

──今後やりたいことは。

やっぱり歌が好きやから、もっと世界のステージで歌いたい。

私は2009年、タイで開催された「ミス・インターナショナル・クイーン」で優勝した時、ネパールの方が泣いているのを見たんです。「タイにはこんなにトランスジェンダーが集まって自己表現をしているけど、自国に帰ったら石を投げられる」と……。その時に、もっともっと世界で活躍したいと強く思ったんです。

──自分の居場所を世界へ広げていきたいと思う、原動力は何ですか。

私が全国区の番組に出させてもらっている時、「うちのおじいちゃんは、男として生まれてても、はるな愛ちゃんは可愛いって言うんです」とか、「はるな愛ちゃんに元気をもらった」といったお便りをたくさんもらったんです。

私がテレビに出始めた頃、ニューハーフなんて使うなとか、ゴールデン番組は無理だとか、いろいろ言われたけど、少しずつでも社会は動かせるんだと実感しました。そういう声を受け取ってから、「はるな愛」という存在は、どこかに孤立させてはいけないなという考えが強くなりました。

「はるな愛」の姿を見て、世の中には女の子になりたい男の子がいるんだよっていうことを、まずはお茶の間で話してもらう。そうすることで、わかってくれる人が増える。それこそが私の存在意義だと思っています。

だから、世界にも苦しんでいる環境の人がいるなら、私がもっと活躍することで、それまでのものの見方や考え方を変えるヒントになったら……という願いがあります。「はるな愛を見て考えが変わった」という人が増えていって、そういう人たちがまた活躍して……そういう循環をつくりたいという野望が、今、世界に行きたいいちばんの理由です。

死ぬ時は「大西賢示」

──実際にアメリカでのライブイベントに立つなど、50代を迎えて、ますます活動の場を広げていますね。

20代はノリノリでいろんな出会いと別れがあって、30代はタレントとしてあれよあれよとステージが変わっていった。40代で東日本大震災を体験して、自分がしないといけないことが明確に見えた。50代は、誰かに寄り添える活動ができたらという思いがますます強くなってるのかな。もうね、やりたいことが山ほどあるの。

よく言うでしょ、「今日がいちばん若い」って。その時にできること、その時のパッションを大切にしたい。そして死ぬ時に本名で、「大西賢示の人生最高や！ ありがとう！」と言って目を閉じたいんです。

これからも私は、いろんな岐路に立つと思う。答えを出さないといけない時もあると思う。でも、最後に「大西賢示、最高やった」と思える答えを導こうと思っていて、そこに迷いはありません。

──死ぬ時は「大西賢示」なんですね。

ずっと、「私」という本体は大西賢示です。「はるな愛」と大西賢示は共存関係で、はるな愛は表現する時の器。だから、戸籍も大西賢示のままなんです。

──今の子供たちが「最高の人生だった」と言えるようにするために、大切なことは。

選択肢は無限で、情報だけは無数にあるけど、あなたはあなた。"誰かのように"生きる、という目標の立て方は絶対しないでほしいなと思います。いろんな意見を参考にしながら、自分だけの人生を切り拓いてほしい。その時にたどった道のりは、必ず最高の宝物になるので。

──でも、"自分らしさ"を見つけるのも難しいというか……。

自分らしさって、つまり自分が好きなこと、やりたいことだと思っていいと思います。好きなことを少しだけ深堀りしたり、ちょっと幅を広げたりしてみる。そこで新たな人と出会って、その人に育ててもらって、自分なりにもっとその世界を覗いてみたくなって、失敗もして……という連続が、人生をつくるんだと思う。

私も上京して、うまくいかない時期もありました。でも、手の届くところにきっかけはあったんですよ。それをつかめたのは、自分が目指す環境に近づいて、身を置いてみたからだと断言できます。闇雲でも自分が動かないと始まらない。

よく、性転換は後戻りできないっていわれるけど、人生は全部片道切符じゃん。誰にとっても時間が戻ってこないことだけは平等でしょ？

