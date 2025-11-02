19歳の時に性別適合手術を受け、2008年、35歳の時に「エアあやや」で大ブレイクしたタレント・はるな愛（53）。少年時代は家にも学校にも居場所がなく、松田聖子が歌う姿に憧れ、アイドルを志した。

【写真】松田聖子が歌う姿に憧れ、アイドルを志したというはるな 50代になった現在

夢を諦めず、出会う人々に救われ、支えられながら自分が自分らしくいられる道を進んできたはるなには、今、誰かの役に立ちたいという思いが人一倍つよい。被災地へのボランティア活動を続けるほか、6年前からは「こども食堂」を運営している。はるなが目指す社会とは。【全3回の第2回。第1回から読む】

性転換しても「女性じゃない」という現実

──性適合手術を受けた後、関西でテレビ番組のニューハーフ特集やものまね番組に出演していたそうですね。

私が手術をした頃は、関西のテレビ番組ではニューハーフが人気で、私もよく出してもらっていたんです。

ニューハーフは"男の職業"っていわれるんだけど、性転換（注：2002年3月23日、日本精神神経学会が俗に「性転換手術」と呼ばれていた手術の正式名称を「性別適合手術」とした。本稿では当時の言い方として「性転換」という表記を採用する部分がある）すると「それでも女性じゃない」という事実がより鋭くなりました。子宮はないし、膣を作っても中は"行き止まり"。

でも逆に、私たちには私たちにしかない愛し合い方ができる。いい面と悪い面もあるなら、いい部分だけを考えればいいかなというのが私のスタンスです。それを教えてくれたのは、ショーパブの人たちでした。ママや先輩たちもだけど、お客さんもそう。いろんな意見が飛び交って、支え合って。

──上京したのは、1998年ですね。

関西で、よく現場が一緒になったのが飯島愛ちゃんでした。すごく美しくてキュートな部分もあって、仕事になると芯がある。私とは気が合って、愛ちゃんが「東京に来たら？」と誘ってくれたのが、上京のきっかけです。

でも、テレビの仕事をあてにしていたのに、東京ではなかなか……。事務所を転々とする間に、ひとりで小さなバーを始めたんですけど、制作会社の人や芸人さんが多いエリアにお店を出したこともあって、当時まだそんなにテレビに出ていなかった森三中さんやいとうあさこさん、椿鬼奴さん……いろんな芸能人が口コミで集まってくれました。

お店で話すのは、あのオーディションを受けたとか、落ちたとか、どうやったら売れるかとか。ご縁がつながって、つんく♂さんや藤原紀香さんも来てくださって、お店の中はまるで小さな芸能界。楽しく忙しく過ごしていました。

ブレイクまでに10年「あんた、生きててよかったな」

──なかなか東京で売れなかったのは挫折、でしたか？

挫折って、いつするのかなあ。私は性転換手術をして、もう後戻りもストップもできない人生を始めました。自分で選んだ道だから、進むしかない。この体になって自分の生き方が見えたんです。出会う人によって自分が変わって、そこで待ち構えている世界がすごく楽しみになってきたという手応えがあるから、挫折という言葉は私の辞書にないの。

──そしてブレイクをつかみました。

私がやっていたバーはカウンターの7席だけの狭いお店。カウンターの中にライトを仕込んで、1人ショーパブのようなことをしているなかで、声が出なくなった時にやったのが「エアあやや」でした。その直前から、モノマネタレントとしてテレビの出演回数が増えてきてはいたんですけど、まさかお店でやっていたネタが世に出ていくなんて、全く想像もしていなくて。

「エアあやや」がブレイクしている時、睡眠時間は3日で1時間。目まぐるしい日々で、タクシーや新幹線での移動中に入れかわり立ちかわり取材を受けたことも。着いたらスタジオへ直行できるように、衣装のまま新幹線で東京から大阪まで移動することもしょっちゅうでした。

でも、新幹線で移動中、トンネルに入って、暗くなった窓に自分の姿が映ることがありました。頭にリボンをつけて、フリフリの衣装を着ている私がそこにいる。そういう自分を見て、ほんとに『あんた生きててよかったな』って、嬉しさを噛み締めましたね。諦めないでいたことで、芸能界のど真ん中にいるやんって。

今も被災地へ ボランティアは「恩返し」

──最近はこども食堂を運営しているとか。ボランティアはいつからですか。

2010年の『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』でマラソンランナーをした時に、全国から激励のメッセージをいただきました。それ以来ずっと、私に何かできることはないかと思っていたところへ、東日本大震災が発生して…。いてもたってもいられず、各所と調整して現場に向かったのが、初のボランティア活動でした。

本当は、ボランティアとも思っていないんです。私をここまで生かしてくださった皆さんへの恩返しです。

──ボランティアでは、何をしていたんですか。

避難所にいろいろな物資を持って行ったり、家の片付けとかを手伝ったり。たくさんの方が集まっているようなところでは歌うこともありました。私が顔を見せるだけでもすごく喜んでくださるので、行く意味があると思って、今も毎月お邪魔しています。

──こども食堂も定期的に開いているそうですね。

こども食堂は6年前、NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長の湯浅誠さんとラジオの番組で共演したことがきっかけです。そこで、世田谷区にも貧困があるという話を聞いて、「えっ」と思って。世田谷って、そんなイメージないでしょう？ 私は世田谷区で飲食店を経営してるし、何か協力したいというところから、こども食堂を始めました。

私は上京して、生活費のために小さなバーを始めたんですけど、バーは「はるな愛」として独り立ちするためのスタート地点でもあったんです。だから、こども食堂もある意味、その延長。お店をつくってくれるのはお客さんだから、こども食堂では、お店に集まるこどもたちが主役です。

居場所はいくつあってもいい。私は今、東京と湘南にお家があって、それ以外にも海外に行ったり全国を回ったりして、私を受け入れてくれる居場所がたくさんある。その事実が、心の拠り所になっている気がするんです。だから、居場所がないと思ったら、ぜひ一歩どこかに踏み出してみてほしい。こども食堂が誰かの居場所になっているとしたら、そんなに嬉しいことはないですね。

（第3回につづく。第1回から読む）