今から約35年前、19歳の時に性別適合手術を受けたタレント・はるな愛（53）。今でこそさまざまな性のあり方への理解が呼びかけられるが、当時日本では、性別不合を抱くことも、また手術を執刀する医師も、"タブー"扱いだった。

【写真】性転換手術から35年 50代になったはるな愛

そんなはるなと、はるなの手術を執刀した医師との物語がNetflix映画『This is I（ディス イズ アイ）』として、2026年2月に公開される。はるながもがいた少年時代、そして運命の医師との出会いについて、話を聞いた。【全3回の第1回】

自分という存在は"タブー"なのか

──性別を変える手術をしたのは、10代だったと聞いています。

まず18歳の時に顎のエラを削ってプロテーゼを入れて、鼻にもプロテーゼ入れたのかな。その後、19歳で性転換（注：2002年3月23日、日本精神神経学会が俗に「性転換手術」と呼ばれていた手術の正式名称を「性別適合手術」とした。本稿では当時の言い方として「性転換」という表記を採用する部分がある）手術をしました。

──大きな決断だったのでは。

私は中学2年の頃にはすでにニューハーフのショーパブに出入りしていて、楽屋では常に整形や性転換にまつわる最新情報が飛び交うの。だから、早い段階で知識はあったんですよね。

──中2でショーパブにデビューしたきっかけは、何ですか。

親が経営していたスナックのお客さんがある日、「賢ちゃん（はるなの本名＝大西賢示）と同じような人たちがいる店があるから、一度行ってみない？」と言う。それで連れていってもらったのが大阪・ミナミにある「冗談酒場」というショーパブだったんです。

──"賢ちゃんと同じような人"。つまり生まれた性別に違和感がある人、ということですよね。「なんか違うな」って、いつ頃から自覚を？

小学生の頃には思ってたかな。フリルやリカちゃん人形が大好きなんだけど、親にそれをほしいと言っても「お前は男だろ」って相手にされない。時代も、男の子のものは青や黒、女の子のものは赤、ピンク。それに疑問を持つのも許されないような風潮でした。

自分にとっては"当たり前"の好みでも、口にすると怒られる。そういう経験を繰り返すうちに、これは「言ってはいけない」ことなんだ、自分という存在は"タブー"で、理解してくれる人はいないんだって心を閉ざすようになりました。

──家では、どういう過ごし方を？

父は少年野球のコーチで、私も夕方には必ずキャッチボールの相手をさせられたし、週末も野球をするから、それが本当に嫌でしたね。私はそんなことよりピアノが上手くなりたいんだけど、父からは「ピアノなんて男らしくない」とか言われちゃう。

──その頃の、心の拠り所は……。

子供だから、辛さを解消する術がわからない。でも、それなりに現実を受け止めないといけないでしょう？ 逃げたくなった時は、おばあちゃんの家に行って人形遊びをしたり、松田聖子さんの曲を聴いたりしていました。聖子さんのようなアイドルになりたいと夢見ているあいだは、いろんなことが忘れられたんですよね。

中学生で飛び込み、「居場所」となったショーパブの世界

──ショーパブは、どういう世界でしたか。

一人ひとりの「これが好き！」「これがやりたい！」という思いに賛同する人たちがいる空気感で、心地よかったです。"自分"を全開にできる。学校は……男の子の制服もイヤやったし、ずっと居場所はなかったからね。

──高校は男子校でしたね。

勉強を全然していなくて、入れる高校がそこしかなかった。ただ親の手前で入学しただけだったから、結局中退して、夜のお店で働いていました。そっちのほうが、"本当の生活"ができる感覚がありました。

とにかく早く、"本当の生活"をしたい。その一心で、小学生の頃から聖子さんのモノマネでテレビにも出してもらって、中学生の頃も週末はイベントのゲスト仕事。頭の中は「次のイベントでは何を歌おうかな」といったことでいっぱいで、小学生の頃からずっと、学校での生活は仮の姿でした。

──イベントでは盛り上がるでしょうね。

私が"男の子"だから、その意外性もあったのかな。でもね、自分で"女の子じゃない"という現実はとうに知ってるので、それはどうでもいいの。スポットライトがあって、自分の好きなことを自分なりに表現して、みんなが拍手してくれる。それで十分に幸せでした。

和田耕治医師との運命的な「出会い」

──ショーパブでは、学校では教わらないことも学んだのでは。

先輩たちは、メイクの方法から性転換のリアルまで、いろんなことを教えてくれました。今も胸に留めているのは、「私たちは女じゃない」ということ。ニューハーフなんだよ、それは勘違いしないでねって、口酸っぱく言われましたね。

勘違い、なんです。手術をしても、本質的に「女」にはならない。なれない。ママをはじめ先輩たちは、そこで勘違いすると、後々自分が傷つくという現実をたくさん見てきているんです。男性と恋愛をしても、自分が思っている理想の形になれずお酒に溺れる人もいたしね。

私たちはいくら手術をしても「女」とは違うんだよ、と言うママは強くて綺麗で、器が大きくて、憧れました。

──ママに憧れたんですね。

ママはシンガポールで性転換手術をしていた"先輩"でもありました。ショーパブでは、足を高く上げるようなダンスもするんですけど、性転換をしたママの股のあたりはつるんと美しい。やっぱり男性の性器がついている状態とそうでない状態は違います。私もそうなりたいという欲がずっとあって。

その頃、東京で警察病院の形成外科やクリニックの美容外科で働いたあと、大阪の美容外科医院の雇われ院長として赴任していた和田先生が、お客様としていらっしゃったんです。

──のちに手術を担当してくださる先生ですね。

日本での性転換手術は、1964年に十分な診察を行わずに執刀した医師が逮捕されてから、お医者さんの間でも「やったらアウト」のような、触れてはいけない雰囲気が蔓延していたそうです。もちろん、その事件があってからいろいろな議論がなされて、今はきちんとした診断と手続きを踏めば大丈夫なんですよ。

和田先生は当時まだ性転換の手術をされたことはなかったのですが、ノリがよくて面白いうえに、とてもチャレンジ精神の旺盛な、勢いがある方でした。お金儲けのためじゃないかとか、いろいろ言われたこともあったみたいやけど、私たちみたいな人に信念を持って寄り添ってくれてね。

何度もお店に来てくれて、ご飯も一緒に行ったりするうちに、私はこの先生にならやってもらいたいという思いで、性転換をしたい──男性の性器（睾丸と陰茎）をとって、膣をつくりたいと頼み込んだんです。

──自身が先生の初めての術例となることに、不安はなかったのでしょうか。

先生の形成手術や美容外科での腕は評判で、お店に一緒に来たほかの先生も、「和田先生はとにかく上手、体に傷をつけるのも最小限」って絶賛していたほど。技術はもちろん、人として信頼関係を築けていたのも大きかったですね。

怖かった性転換手術

──手術は、怖くなかったですか。

海外での手術で失敗している先輩も結構いましたし、やっぱり怖くはありました。手術前には、"この手術で命を落としても自分の責任です"みたいな文書にサインをしないといけないし……。でも同じぐらい、どんな未来が待ってるんだろうって希望と期待もあって。

──手術のことを親には…？

親には言いませんでした。親からもらった体を、親がいちばんイヤな形にいじるわけやから"相談しない"という選択しかないんですよね。手術代は自力で貯めていて、当時で200万円ぐらいだったかな。

──いざ手術を受けて、予後はいかがでしたか。

抜糸は1週間後の予定だったんですけど、手術して4日後にどうしても休めないショーがあったので、病院を抜け出して出勤したんです。そうしたら、出番前に動くうちに糸が抜けちゃって、出血しながらステージへ……。和田先生には呆れられたけど、でもでも、痛さとか苦しさじゃないんですよ。それを上回る嬉しさ、幸せがあったんです。

生を受けて、親が選んだ服をそのまま着て生きていくこともできたかもしれない。でも、あの時の私は、手術を受けて、自分らしい生き方を自分で手に入れた実感がありました。ワクワクとドキドキと、ウキウキでしたね。

（第2回につづく）