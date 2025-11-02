10月23日、「週刊文春」が報じた、バレーボール日本代表の高橋藍（24）の二股交際。ライターの冨士海ネコ氏は、二股交際の事実よりも世間をがっかりさせたのは、交際相手の属性だったのではないかと分析する。

＊＊＊

【写真を見る】セクシー女優のトップに君臨する河北彩伽

人気バレーボール選手・高橋藍さんの「二股疑惑」報道が世間をざわつかせている。独身の若手アスリートが女性と交際していても、ふつうなら「青春だね」「モテるのも納得」と温かく受け止められるはずだ。だが今回は、「二股」という不誠実さに加え、相手が「インフルエンサー」と「セクシー女優」という点で、ファンの気持ちが一気に冷めた。「がっかりした」という声が広がり、これまでの爽やか好青年イメージに傷がついてしまった。

高橋 藍

スポーツ選手が恋愛やファッションに関心を持つことは昔から批判の的になりやすい。「プレーに集中してほしい」「浮ついて見える」といった声は、特に人気選手ほど浴びやすい。しかも「交際相手の属性」しだいで、好感度は乱高下する。

例えば大谷翔平選手やサッカー日本代表・三笘薫選手のように、同業であるアスリートと結婚したケースでは、真面目で健全な印象が強まりイメージも上がる。大谷選手が結婚した時に「女子アナじゃなくてよかった」という声がSNSにあふれたものだ。

思い返せば、かつてはスポーツ選手や芸能人が女子アナと交際・結婚すると「また女子アナか」と冷ややかな目で見られていた。そして今や時代はテレビからSNSへ。「嫌われる属性」も「女子アナ」から「インフルエンサー」に変化している。

最近ではサッカー日本代表・堂安律選手や、SEKAI NO OWARIのFukaseさんなど、人気男性有名人の「インフルエンサー女子」との交際が報じられるたびに同じような反応が起きている。「あの人までそっち側に行っちゃったの？」という落胆の空気が流れるのだ。相手の肩書は違っても、「がっかり構造」は驚くほど似ている。

野心的な女性は嫌われる 単なる「嫉妬」で片付けられないファン心理も

女子アナは、「結局、勝ち組狙いでしょ」とたたかれた。清楚で上品、控えめな印象で視聴者に安心感を与える一方で、最終的には華やかな男性と結ばれる。そんな「控えめに見せて計算高い女性」への反発があった。

一方で、インフルエンサー女子の場合は真逆だ。SNS上で自分を表現し、フォロワーと日常を共有し、恋愛観も発信する。ある意味、全てをオープンにするタイプの女性である。こちらはこちらで「自己顕示欲が強そう」「目立ちたがり」というイメージが先行し、「露骨過ぎる」とたたかれる。

時代が変わっても、「野心が透けて見える女性」がたたかれる構造は変わっていない。

近年では、この「野心」をもっと徹底的に追求した「プロ彼女」なる女性たちの存在にも注目が集まっている。人気男性有名人と結婚するという目的をかなえるために、容姿を磨き、彼と暮らす家を居心地よく整え、家族や友人にも交際を明かさない口の堅さを貫く。ある意味で努力家の女性といえるが、批判も根強い。それは自分の力だけでは豊かな暮らしや承認欲求を満たせず、有名人男性のステータスを借りるという「他力本願」な姿勢が、世間の神経を逆なでするからだろう。

「自分を磨いて、夢をつかんだ」と言えば美談に聞こえるが、その「夢」が他人の成功によるものであると感じたとき、人は素直に祝福できない。特に女性の目線からすれば、男性側は「あんな女性に引っかかるとは見る目がない」と減点の対象になる。

しかし、長らくメディアはそうした気持ちを「若い女への嫉妬」と茶化してきた。批判することすら笑われてきた背景もあったからこそ、SNSでは「本当は応援したかったのに残念」という声が大きくなっているのではないか。

コンテンツ化される令和の恋愛 インフルエンサー女子たちの「肥やし」になってしまう男性たちへの同情

そしてもう一つ、インフルエンサー女子との交際が冷ややかな目で見られる理由は、「恋愛がコンテンツ化されている」時代であることだ。

インフルエンサーたちは、自分の生活をSNSで発信し、恋愛事情も「世間と共有するもの」として表に出す。例えばインフルエンサーやフリーの女子アナたちが登場するバラエティー番組や動画では、「わたしを口説いてきた有名人」というエピソードが紹介されることが多いが、彼女たちの自尊心を満たすためだけに「誰々からDMでお誘いが来た（けど断った）」とネタとして消費されてしまうリスクがある。ファンにとってはプライベートの切り売りに見えてしまい、どこまでが本気で、どこからが演出なのかが分からない。

だから、ストイックで努力の象徴のようなアスリートが、そうした世界の住人とつながると、ファンは混乱する。「純真な夢の象徴」に、「アテンションエコノミー界の住人」が入り込んだ瞬間に、物語の温度が変わってしまうのだ。

どうせ男性側も本気の相手探しじゃないでしょ、という考え方もあるが、それでも「男性有名人さえも袖にしたわたし」と「芸の肥やし」や自慢話のように語られては気分が悪いというファン心理はもっともだろう。高橋選手のお相手とされるインフルエンサーも、報道後に「私は元気です」と韓国語で投稿していたが、かえって報道の真偽を知りたい人たちの好奇心を刺激している。

つまり、がっかりの正体は、嫉妬ではなく「物語の破綻」に対する落胆である。私たちは理想の主人公に、現実の恋愛を持ち込んでほしくないのだ。

SNS時代に生きる若者が、SNSで出会い、恋をするのはごく自然なこと。現代のスターは、テレビの中ではなくスマホの中で育った。それを「夢が壊れた」と感じてしまうのは、結局のところ、私たちはインフルエンサー女子に失望しているのではなく、「夢の続きが思っていた形じゃなかった」ことにがっかりしているだけなのだろう。

高橋選手は「プライベートに関する報道で騒がせてしまった」ことのみ謝罪し、二股疑惑についても、本命がどちらの女性かということも発信していない。ただこの報道をきっかけに、純粋にプレーだけでなく、私生活での選択までブランド戦略の一部として扱われることを痛感したはずだ。

そしてセルフブランディングに長けているのがインフルエンサーという職業であり、彼女たちが嫌われるのは、「セルフブランディング社会」への疲れや葛藤の表れといえるのかもしれない。ただ皮肉なことに、そのモヤモヤこそがインフルエンサー商売を加速する最高の燃料でもある。高橋選手にとって、試合よりもプライベートの「観客」が多過ぎることが災難だったといえるのかもしれない。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部