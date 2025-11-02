セクハラ問題を巡って不信任決議案が可決された沖縄県南城市の古謝景春市長が解散した市議会の議員選挙が2日に告示されました。改選後の最初の議会で再び不信任決議案が可決されれば、市長は失職します。

セクハラ問題の発端は、2023年12月。古謝市長の公用車の運転手をしていた女性が、「市長に胸をつかまれた」などと市に申告し、その後、運転手としての業務委託契約を打ち切られていたことが、明らかになりました。

女性から強制わいせつの容疑で告訴をうけた警察は去年11月、起訴を求める「厳重処分」の意見をつけて、市長を書類送検しましたが、那覇地検は「嫌疑不十分」で不起訴処分に。これに対し、那覇検察審査会が先月24日、「不起訴不当」と議決し、検察は今後、捜査を再開したうえ、起訴するかどうかを改めて判断することになります。また、女性が市長と市に対して損害賠償を求めた民事裁判は、いまも那覇地裁で続いています。

一方、元運転手の女性の事案が明らかになったことで、市議会の特別委員会は去年4月、市役所内のハラスメントについて、職員アンケートを実施。

その結果、「腰、お尻、胸を触られた。キスされた」「服の上から胸を触られたり、腰に手を回されてキスされたりしました」など、古謝市長からの「セクハラ被害」の訴えが9件、寄せられました。

これを受け市議会は、市に対して第三者委員会の設置を要請。

市が設置した弁護士や医師ら5人からなる第三者委員会は、被害を訴えた職員や古謝市長本人からの聞き取りを行ったうえで、今年5月、報告書をまとめ、市長に手渡しました。

報告書で第三者委は、「市長の出張に随行した際に、市長に呼ばれて市長の部屋に行き、そこでキスをされる」「カラオケ店で、市長の隣に座らされ、チークダンスを強要され、肩や腰に手を置かれて抱きしめられるなどされたうえ、ほほに2回ほどキスされた」など、古謝市長による複数の職員に対するセクハラ行為を認定。さらに、再発防止のためには「古謝市長が辞職し、今後市政に関与しないことが最も有効」だと提言しましたが、市長は認定された行為のほとんどを否定し、あらためて辞職しない意向を表明しました。

一連の問題を巡り、市議会では野党・中立系の議員が去年3月と今年6月、今年7月の3度にわたり、古謝市長の不信任決議案を提出しましたが、与党議員の多くは、市長本人がセクハラを否定していることなどを理由に反対に回り、いずれも否決されました。

しかし、9月下旬、古謝市長が市長室で被害を訴える女性職員に対し「口止め」しているともとれる音声データが公表され、女性がその後、休職していることが明らかになりました。

このあと、9月26日の市議会本会議で、ついに与党議員から「市政の混乱」を理由とする市長の不信任決議案が提出され、出席議員の四分の三を超える賛成で可決。

不信任決議をうけ、古謝市長が辞職や失職を選ぶのか、議会解散に踏み切るのかが注目されましたが、市長は判断期限の10月6日、議会を解散しました。

定数の20議席を巡り、2日に告示された市議選は、今月9日に投開票が行われます。改選後の最初の議会に、あらためて不信任決議案が提出された場合、議員の三分の二以上の出席で、過半数が賛成すれば可決され、市長は失職します。