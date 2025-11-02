＜速報＞渋野日向子は前半2アンダー 神谷そらが単独首位浮上
＜樋口久子 三菱電機レディス 最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。日本4連戦目の渋野日向子は前半を2バーディ・ボギーなしで回り、トータル5アンダー・23位タイで後半に入っている。
トータル11アンダー・単独首位に神谷そら。1打差2位タイに2週連続優勝を狙う佐久間朱莉、後藤未有、2打差4位タイには河本結、菅楓華、佐藤心結、ルーキーの入谷響が続いている。西村優菜、横峯さくら、阿部未悠らはトータル8アンダー・8位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
