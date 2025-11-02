＜速報＞古江彩佳はパーでスタート 山下美夢有、岩井明愛が6位浮上
＜メイバンク選手権 最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。首位とは6打差、日本勢トップとなるトータル13アンダー・4位タイから出た古江彩佳はパーで最終日をスタートさせた。
また、11位タイから出た山下美夢有はスタートから2連続バーディを決め、トータル13アンダー・6位タイに浮上している。日本時間午前10時にスタートした岩井明愛もバーディ発進として、同じく6位タイにつけている。岩井千怜はスコアを3つ伸ばし16位、畑岡奈紗は1つ伸ばし30位タイでプレーしている。吉田優利は45位タイ、竹田麗央は46位タイ、勝みなみは53位タイでプレー中。馬場咲希は同10時11分にスタートし、71位タイから巻き返しを図る。トータル19アンダー・単独首位のチェ・ヘジン（韓国）、トータル15アンダー・2位のリュー・ヤン（中国）、トータル14アンダー・3位のハナ・グリーン（オーストラリア）が最終組からスタートする。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
