¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/02¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤¬11·î1Æü¡¢¸ø¼°Instagram¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×ÃÂÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¡¢¸µ¥Ó¥Ã¥Ò½êÂ°¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥ê¡¼¥À¡¼
9·î25Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡¢¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡¢¥¢¥ë¥Î¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡Ë¡¢¥¤¡¦¥ê¥ª¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖALLYZ¡×¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖALLYZ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¾ï¤Ë¡ÊAlways¡Ë¶¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë8¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¡ÖALPHA DRIVE ONE¡×¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬¤ººÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤È¾ðÇ®¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ALPHA DRIVE ONE¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡õ¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾·èÄê
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡¦ALPHA DRIVE ONE¤Ã¤Æ¡©
