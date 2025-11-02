贈り物でも立派な「ゴルフ外交」

10月27日に来日したドナルド・トランプ米大統領と、翌28日に初の直接会談を行った高市早苗首相は、ゴルフが大好きなトランプ氏へのお土産として、ユニークな品々を贈ったそうだ。

【写真】米国歌で敬礼 日本2泊3日の「おもてなし」、終始ご機嫌のトランプ氏

贈り物の1つは、トランプ氏が2017年の来日の際に安倍元首相とともに霞ヶ関カンツリー倶楽部をラウンドした松山英樹のサイン入りゴルフバッグ。能登半島地震の被災地、金沢（石川県）の金箔をあしらった黄金のゴルフボールも贈られた。そのボールにはトランプ氏の名前が入れられていた。

さらには、安倍元首相の妻・昭恵さんの意向を踏まえ、安倍元首相が愛用していたパターもガラスケース入りで贈られた。かつて安倍元首相は、トランプ氏と実際にゴルフをすることで親密化を図る直接的な「ゴルフ外交」を展開していた。

2017年、東京・霞ヶ関カンツリー倶楽部で会談したトランプ氏と安倍首相（当時）

高市首相は、自分自身はゴルフをせずとも、ゴルフにまつわるモノやコトを活用することで、トランプ氏との関係構築を目指そうとしているのだろう。たとえ間接的であれ、ゴルフが媒介となって進められるサナエ流の外交は、立派な「ゴルフ外交」だと私は思う。

「単なる道具」と考えないトランプ氏

トランプ氏の来日前、高市首相が用意するお土産は「安倍元首相が愛用したクラブセットだろう」と報じられた。

すると、ネットニュースのコメント欄やSNSでは、トランプ氏が安倍元首相のクラブを「使うとは思えない」「体格も違いすぎるし、使えないだろう」等々、さまざまな声が寄せられていた。

ゴルフクラブは体格や筋力、好みなどによって選ぶべきものだ。安倍元首相のクラブのスペックがトランプ氏に適しているとは考えにくいため、おそらくトランプ氏は使わないだろうと思われた。

実際に贈られたものは、ウッドやアイアンではなくパターだったが、ゴルフをこよなく愛するトランプ氏が、クラブやパターを単なる道具としてではなく、それを握る人の想いや心が込められた大切なモノとして見ていることは、以前から感じられていた。

マキロイのアイアンを夜中に拾い上げて

かつて、トランプ氏が所有するトランプ・ナショナル・ドラール（米フロリダ州マイアミ）で開催されていた、PGAツアーのWGCキャデラック選手権2015年大会で、こんな出来事があった。

北アイルランド出身のローリー・マキロイが、自身の不甲斐ないプレーに激怒し、思わず、手にしていた3番アイアンを目の前の池に向かってブーメランのように放り投げた。

それを知ったトランプ氏は、その夜、ダイバーを雇って池の底からマキロイが投げ入れた3番アイアンを拾い上げさせた。そして翌朝、練習場でウォーミングアップをしていたマキロイに「はい、どうぞ。キミの大事なアイアンだ」と言って手渡したのだ。

観客席からは大きな拍手と歓声が上がり、度肝を抜かれたマキロイは照れ笑いしながら恐縮していたが、その後、その3番アイアンをトランプ氏に贈呈した。トランプ氏はそれをガラスケースに入れて、ドラールのクラブハウスに大事そうに飾った。

マキロイの汗や涙、喜びも怒りも沁み込んでいる「マキロイのアイアン」だからこそ、トランプ氏が大切に思っていることが、素直に伝わってきた出来事だった。

シンゾーから贈られたドライバー

そう言えば、トランプ氏が初めて大統領に就任することが決まった2016年11月、すぐさま米国までお祝いに馳せ参じた安倍元首相が用意したトランプ氏への手土産は、黄金のドライバーだった。

米国の新聞やウエブサイトにも「Golden Driver」の文字があちらこちらに踊り、大きな話題になった。

「ホンマBeres S-05」と刻印された黄金のドライバーの価格は、米国では「3755ドル」、日本では当時のレートに基づいて「約50万円」と報じられ、その高額ぶりに米国のゴルファーたちは目を丸くしていた。

そのドライバーをトランプ氏が実際のラウンドで使用したことがあるかどうかは不明。しかし、2017年2月に訪米した安倍元首相を自身が所有する米国内の2つのコースで迎え入れ、「ハシゴ・ゴルフ」でもてなしたトランプ氏は、その際のラウンド前のウォーミングアップ時に、安倍元首相から贈られた黄金のドライバーを振っていた。

その様子を捉えた写真もメディアやSNSで出回り、やはり大きな話題になった。あのときのトランプ氏は、「シンゾーから贈られたドライバー」だからこそ、シンゾーとのラウンドに備えて振ってみよう、打ってみようと考えたに違いない。

そんなトランプ氏なのだから、安倍元首相が愛用していた「シンゾーのパター」を高市首相から贈られて、きっと特別な想いを抱いたのではないだろうか。

トランプ氏がゴルフについて語ったこと

1990年代終盤から2000年代にかけて、トランプ氏はPGAツアーのAT＆Tペブルビーチ・プロアマという大会に、アマチュアのセレブリティとして参加していた。

「ゴルフ好きの不動産王」と呼ばれていた当時のトランプ氏の大会におけるプレーぶりは、すこぶる真面目で謙虚という印象だった。

その大会はプロアマ形式ゆえ、全体のプレーペースはかなりスローだった。パー3のティグラウンドで長いこと待たされていたトランプ氏は、1人静かにベンチに腰を下ろして順番を待っていた。

ちょうどそのとき、メディアとしてロープ内に入って取材していた私は、暇そうに座っていたトランプ氏にすかさず近寄り、声をかけた。当時のトランプ氏には、ラウンド中は警備もほとんど付いておらず、いとも簡単に近寄ることができた。

トランプ氏は「ジャパニーズ・メディア？ ここに座りなさい。話をしよう」と笑顔で促してくれて、私は横に座り、しばし言葉を交わした。

「ゴルフとビジネスは似ていると思うのですが、どう思いますか？」と尋ねてみると、「いやいや、意のままにコントロールできないゴルフは難しい」と、これまた真面目に語ってくれたことを今でもよく覚えているが、まさか後々、その不動産王が大統領になるとは、あのときは想像すらしていなかった。

ゴルフに対する熱は冷めやらず

ゴルフ好きが高じて、「我がコースで男子のメジャー大会を開催するのが夢だ」と言い出したトランプ氏は、その後、米国、そして世界の名コースを次々に手に入れ、ついには全英オープン開催コースの1つであったスコットランドの名門ターンベリーまでもが「トランプのコース」となった。

そんなトランプ氏のゴルフ界への進出ぶりには目覚ましいものがある一方で、眉を顰める人々も見受けられる。いずれにしても、トランプ氏がゴルフに注ぐ熱量は、増えることはあっても減ることはなさそうで、現在は米国を含めた世界中に「15のゴルフクラブを所有し、さらに3つが建設中」と言われている。

今年8月に18ホールのニューコースをオープンしたトランプ・インターナショナルGL（スコットランド、アバディーン）は、欧州のDPワールドツアーの大会、NEXOチャンピオンシップの舞台になったばかりだ。

来年からは、トランプ・ナショナル・ドラールでPGAツアーの新規大会、マイアミ選手権の開催が予定されている。そして、欧州ゴルフの総本山R＆Aが、トランプ・ターンベリーでの全英オープン開催の可能性を「否定しない」と語ったことも、欧米ゴルフ界では大きく報じられている。

「政治家とゴルフ」のイメージ刷新へ

こうして振り返れば振り返るほど、トランプ氏とゴルフは、もはや切っても切れない関係であることが見て取れる。

そんなトランプ氏と親密な関係を築き、日本の外交を進めていこうとしている高市首相が、「ゴルフ」を活用する「ゴルフ外交」を行うことは、日本のゴルフファーやゴルフ関係者にとっても、うれしい限りである。

これまで日本におけるゴルフは、「贅沢」「接待」といった言葉と結び付けられることが多かった。「政治家とゴルフ」となれば、「こんな大事なときに、ゴルフですか？」と批判されることの方が圧倒的に多かった。

思えば、ゴルフが堂々と日本の政治や外交の場に登場できたのは、安倍元首相によるゴルフ外交が初めてだったのではないだろうか。

その意味合いと意向を受け継ぎ、自分流の手法に変えて、再びゴルフを活用している高市首相ならではの「ゴルフ外交」。その行方と成果には、日本国民はもちろんのこと、日本のゴルフ界からも期待が寄せられている。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

デイリー新潮編集部