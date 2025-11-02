炊飯器にお任せ調理！秋の味覚が味わえる簡単「炊き込みご飯」でお弁当を豪華に
具だくさんの炊き込みご飯でお弁当も大満足！
いも栗かぼちゃにきのこや秋刀魚…秋の味覚がおいしい季節になってきました。いろいろな料理で楽しめる秋の味覚は炊き込みご飯にもぴったり。具材を切ってお米と共に炊飯器に入れてスイッチオン！あとは炊飯器にお任せでできちゃう簡単炊き込みご飯なら、忙しい朝のお弁当づくりにも大活躍です。具だくさんで作れば他のおかずをたくさん作らなくても満足できるお弁当に！
ほくほくさつまいも
舞茸とツナでうま味たっぷり
自然な甘さで子どもウケ◎
お好みのきのこたっぷりで！
秋鮭でメイン級の炊き込みごはん
下処理や工程の少ない手軽にできるレシピを集めました。旬のおいしさがぎゅっと詰まった炊き込みごはんをお弁当でも楽しんでみてくださいね！
「お弁当」の基本ルール
水分が少ないおかずを選ぶ
おかずの味つけは濃いめにする
おかずは十分に加熱調理する
作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておく
おかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める
素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める
持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する