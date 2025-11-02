若手の歌舞伎俳優の中で、とくに将来を嘱望される市川團子（21）の活躍が話題だ。

＊＊＊

見どころは“宙乗り”

「7月には歌舞伎座で、同世代のライバルと目される市川染五郎（20）と共に、舞踊『蝶の道行』に出演。8月には坂東玉三郎（75）が演出・共演した『火の鳥』に主演しており、今月は祖父の市川猿翁（故人）が作り上げた演出『四（し）の切（きり）』で宙乗りを披露しています」

とは歌舞伎担当記者。四の切とは三大歌舞伎の一作「義経千本桜」の四段目で迎える最後の場面「川連法眼館（かわつらほうげんやかた）の場」のことだ。俳優がワイヤーで宙につられて、舞台や客席の上をダイナミックに移動して観客の度肝を抜く“宙乗り”が最大の見どころとされる。

対照的な二人

「歌舞伎界を題材にした映画『国宝』が、興行収入で150億円を超える空前のヒット作となった影響もあって、劇場には歌舞伎の初心者と思しき若年層が足を運ぶようになっています。そのせいか、今月の團子の躍動的な宙乗りの場面では、いつになく大きな歓声と拍手が起こるほどの盛り上がりを見せました」

「国宝」で話題の「二人藤娘」を披露

23日からは東京・立川市の立川ステージガーデンで立川立飛歌舞伎が開幕だ。團子はここで、かつて祖父が復活上演させた「新説 小栗判官」に主演している。

「共演の中村壱太郎（35）と一緒に、ここでも宙乗りを披露しました。11月には京都・春秋座で自主公演を打ってコミカルな『流星』を踊るほか、『国宝』で吉沢亮（31）と横浜流星（29）が見事な舞を見せた『二人藤娘』を一人で踊ります。女形の登竜門といわれる作品で、團子は初挑戦。観客には東京からの遠征組も多いそうで、チケットは早々に完売していますよ」

ノリに乗る團子の活躍は舞台の上に収まらない。来年1月に放送が始まるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、「適役」と前評判が高い、重要な役柄での出演が決まっている。

「團子はこれがテレビドラマへの初挑戦。役柄は小栗旬（42）が演じる織田信長の小姓で、美少年と伝わる森蘭丸です。過去の映画やドラマでは折々の若手スターが演じてきた役で、昭和40年に放送された大河ドラマ『太閤記』では、17日に文化勲章の受章が明らかになった、團子にとっては大先輩に当たる片岡仁左衛門（81）が同じ21歳の時に演じています」

「二人の関係はギクシャクしている」

快進撃が続く息子と対照的なのが、実父の市川中車こと香川照之（59）だ。

芸能記者が後を引き取る。

「これまで團子と中車はセットでの出演が多かったのですが、最近は團子が単独で出演する機会が増えてきた。親子で出演する際も、團子が主演級の大きな役で中車は脇役に回ることも少なくない。演者としての評価や扱いが逆転しているともいえそうです」

波に乗る團子は、9年前に中車が離婚した前妻との間に生まれた子だ。

「日常生活は母親と共に過ごし、父親とは歌舞伎をはじめ仕事の際に顔を合わせるという関係が続いていましたが、中車は3年前に再婚した相手との間に子どもが生まれています。そのせいか、最近は二人の関係がギクシャクしているとも」

平成24年に上演されたスーパー歌舞伎「ヤマトタケル」は、そんな父子にとって思い入れの深い作品だ。

「俳優としてテレビや映画で活躍するほか、マルチタレントとしても売れていた中車は、ここで歌舞伎俳優として本格的にスタートした。團子が初舞台を踏んだのも本作ですから、奇しくも父子は同じ舞台で歌舞伎俳優としてのキャリアをスタートさせていたわけです」

10年超を経て、子が父を超える日が――。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載