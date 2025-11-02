◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

定刻の午前８時１０分にスタートし、５区（１２・４キロ）まで終了した。

首位と３５秒差の４位でタスキを受けた駒大の伊藤蒼唯（４年）が５・４キロで首位に浮上すると、さらに差を広げて、２位の国学院大に５２秒の大差をつけた。伊藤は、２年前に創価大の吉田響（現サンベルクス）がマークした３５分１８秒の区間記録を１７秒も更新する３５分１秒で走破した。

駒大は、エース区間の７区（１７・６キロ）に５０００メートルで室内日本記録（１３分９秒４５）を持つ佐藤圭汰（４年）、最終８区（１９・７キロ）に前回区間賞の山川拓馬（４年）を残しており、１７回目の優勝へ絶好のレースを展開している。

２位に国学院大、３位に中大、４位に帝京大、５位に創価大、６位に早大が続いた。

今年１月の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）を制した青学大は首位と２分５４秒差の７位と苦戦している。

５区終了時点の上位校は以下の通り。

＜１＞駒大

＜２＞国学院大

＜３＞中大

＜４＞帝京大

＜５＞創価大

＜６＞早大

＜７＞青学大

＜８＞日体大