【全日本大学駅伝】５区で駒大・伊藤蒼唯が吉田響の区間記録を更新して首位浮上 国学院大が２位 青学大は７位
◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）
定刻の午前８時１０分にスタートし、５区（１２・４キロ）まで終了した。
首位と３５秒差の４位でタスキを受けた駒大の伊藤蒼唯（４年）が５・４キロで首位に浮上すると、さらに差を広げて、２位の国学院大に５２秒の大差をつけた。伊藤は、２年前に創価大の吉田響（現サンベルクス）がマークした３５分１８秒の区間記録を１７秒も更新する３５分１秒で走破した。
駒大は、エース区間の７区（１７・６キロ）に５０００メートルで室内日本記録（１３分９秒４５）を持つ佐藤圭汰（４年）、最終８区（１９・７キロ）に前回区間賞の山川拓馬（４年）を残しており、１７回目の優勝へ絶好のレースを展開している。
２位に国学院大、３位に中大、４位に帝京大、５位に創価大、６位に早大が続いた。
今年１月の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）を制した青学大は首位と２分５４秒差の７位と苦戦している。
５区終了時点の上位校は以下の通り。
＜１＞駒大
＜２＞国学院大
＜３＞中大
＜４＞帝京大
＜５＞創価大
＜６＞早大
＜７＞青学大
＜８＞日体大