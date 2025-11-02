中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京11月2日】中国外交部の報道官は1日、韓国・慶州でアジア太平洋経済協力会議（APEC）に出席した日本の高市早苗首相が10月31日、11月1日に交流サイト（SNS）に台湾当局関係者と面会したことを写真付きで投稿し、相手を台湾「総督府資政（上級顧問）」としたことについて、日本に厳重な申し入れと強い抗議を行ったと明らかにした。

報道官は次のように述べた。日本の指導者がAPEC期間中に台湾当局関係者と会い、SNSで大々的に宣伝したことは「一つの中国」原則と中日間の四つの政治文書の精神、国際関係の基本準則に著しく反し、「台湾独立」勢力に大きく誤ったシグナルを発するものであり、悪質で悪影響を及ぼす。中国は断固反対し、すでに日本に厳重な申し入れと強い抗議を行った。

台湾問題は中国の内政であり、中国の核心的利益の中の核心で、中日関係の政治的基礎と日本の基本的信義に関わるものであり、踏み越えてはならないレッドラインだ。今年は中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年で、台湾光復（日本の植民統治からの解放）80周年でもある。台湾を長期間植民地とした日本は、台湾問題で逃れることのできない重大な歴史的罪責を負っており、言動をより一層慎重にすべきだ。中国は日本が中日間の四つの政治文書の精神とこれまでの約束を守り、誤りを反省して改め、悪影響を排除する措置を確実に講じ、中国の内政に対する干渉をやめ、新時代の要請にかなった建設的で安定した中日関係を築くとの態度表明を実行に移すよう強く促す。