義母が家に来るだけでも気を使うのに、彼氏と一緒に遊びに来たら迷惑でしかありませんよね。恋愛は自由ですが、正直義母の恋愛など興味もなければ、彼氏と仲良くするところを見たくもないですよね……。さらに、面倒なことに巻き込まれそうになったら、関わるのも嫌になるでしょう。今回は、家に彼氏を連れてくる義母を出禁にした話をご紹介いたします。

義母の彼氏に誘われた

「義母は近所に住んでいるのでよく家に遊びにくるのですが、厄介なのが彼氏を連れてくること。義母は熟年離婚をして現在は彼氏がいるのですが、その人を連れてきては目の前で仲良くする姿を見ているのが不快でした。

そんなある日、義母がお手洗いに行っているときに、『お嫁さんかわいいね』『内緒で僕とも仲良くしない？』と言われたんです……。義母の彼氏に誘われるとか、気持ち悪すぎて鳥肌が立ちましたね。もちろん拒否しましたけど。このことを夫に伝えたら全然信じてくれなかったので、わかってもらえないなら私は離婚すると告げると、ようやく味方になってくれました。

そして義母にもこの件を伝えて『彼氏は連れてこないでほしい』とお願いすると、彼氏が私を誘ったことにショックを受けたのか、『わかったわよ』『今度から彼は連れてこない』と言いました。でも義母は勘違いしているようだったので『出禁なのは彼氏さんだけじゃないですよ？』『お義母さんも二度と来ないでほしいですから』と伝えたら困惑してたけど、今まで我慢していた分、言いたいことが言えてスカッとしましたね！」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 義母の彼氏に誘われるなんて、ゾッとしちゃいますよね。自分の家でデートすればいいのに、わざわざ連れてこられるのは迷惑でしかありません。言いたいことははっきりと口に出して伝えるのが正解ですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。