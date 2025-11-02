

「万病を治すだけではなく心身を統一する、心を制する」呼吸法について（写真：buritora／PIXTA）

「丹田（たんでん）呼吸法」は、100年以上前に中村天風（てんぷう）が「万病を治すだけではなく心身を統一する、心を制する呼吸法」として日本に広めた。現在ではヨガやストレス管理の分野などで、広く実践されている。

丹田呼吸法を取り入れてから、疲れ知らずで働けるようになったという“陽気なドクター”こと石内裕人医師が、「丹田呼吸法」のやり方を詳しく紹介する。

身体のバランスを整える「呼吸法」

心・身体・魂のバランスを整える具体的な方法として、「丹田呼吸法」をおすすめします。

この呼吸法は、身体の中心にある「丹田（おへその下あたり）」に意識を集中し、深い呼吸を行なうことで、心身をリラックスさせ、また、精神のエネルギーを高めます。

自分が地球や宇宙と繋がっていることを感じることで、生かされていることへの感謝の気持ちや、前向きなエネルギーが生まれ、人のために何かをしたいという思いが自然に湧いてきます。

心も身体も疲れ切っているとろくなことがありません。

25年前に開業したとき、私は1日に100人以上の患者さんを診ていました。診察が終わるのは夜の11時を過ぎることもあり、心身ともに大変過酷な状況で、毎日ヘトヘトでした。

このままではいけないと考えて、いろんな本を読み漁ったのですが、そこで出会ったのが中村天風さんの『成功の実現』（日本経営合理化協会出版局）という本です。

中村天風さんはMLBの大谷翔平さんが尊敬しているということで知られている、日本にヨガを普及させた人物です。その本に書いてある「丹田呼吸法」に目がとまりました。

いわく、人間には「気」の通り道があるが、へその下3寸のところに「丹田」という気が溜まる場所がある。そこに気を溜めて呼吸すると、精神が強くなるというのです。

現代人はストレスが多い環境で生きていますが、ストレスが強いと呼吸が浅くなります。呼吸が浅くなると、当然身体に取り入れられる酸素の量も減ってきます。酸素の量が減ると細胞が活性化しなくなり、血流障害を引き起こしたりもします。自律神経の乱れも起こってきます。

丹田呼吸法を取り入れてから、私は疲れ知らずで働けるようになりました。この呼吸法は、ストレスで浅くなりがちな呼吸を整え、酸素を身体全体に行き渡らせることで血流を良くし、新陳代謝を高めます。

さらに自律神経のバランスを整え、心身の不調を改善する効果もあります。

丹田呼吸法はとても簡単

以下の手順で、ぜひ試してみてください。1日数分から始めて、慣れてきたら毎日続けてみましょう。

1.姿勢を整える：背筋を伸ばし、肩の力を抜きます

2.百会（ひゃくえ）を意識する：百会とは頭のてっぺんにある少し凹（へこ）んだ部分です。ここに意識を向け、百会から身体に空気を入れるようなイメージを持ちます



3.深く息を吸う：鼻からゆっくり大きく息を吸い込み、吸った空気をお臍の下の「丹田」に集めます。5秒ほどかけて行ないます



4.ゆっくり吐く：口からゆっくりと息を吐き出します。これは10秒ほどかけて行ないます



5.肛門を締めてから緩める：吐き出した後、肛門を軽くキュッと締めてから、ゆったり緩めます

この呼吸法を、身体全体に酸素を行き渡らせるイメージで5〜10回繰り返すと、身体が温まり、心が落ち着いてくるのを感じられるでしょう。

朝や夜のリラックスタイムに取り入れるのがおすすめです。

深く息を吸い、ゆっくりと吐くとき──その間に何か“見えない力”と私たちが響き合っているように感じられる瞬間があります。ぜひ試してみてください。

お釈迦様が修行で実践した呼吸法

丹田呼吸法のルーツは、約2500年以上前にさかのぼります。元々はお釈迦（しゃか）様が修行のなかで実践した呼吸法だそうで、それが東洋の哲学や医学、インドのヨガなどにも大きな影響を与えました。

日本では、平安時代に空海が中国に留学した際に、密教と共に丹田呼吸法の知識を持ち帰ったと伝えられています。そして江戸時代以降は、武士や僧侶の間でこの呼吸法が精神統一や体力強化に役立つとされ、広く実践されました。





中村天風は、今から100年以上前には不治の病だった結核に罹り、アメリカやヨーロッパに渡って治療を試みたものの改善しませんでした。ところが、ヒマラヤの奥地で丹田呼吸法を取り入れた修行を行なったところ、結核は治ったそうです。

天風は丹田呼吸法を「万病を治すだけではなく心身を統一する、心を制する」と評しています。

近代に入ると、丹田呼吸法は健康法やストレス解消法として注目されるようになりました。今日、丹田呼吸法はヨガやマインドフルネス、ストレス管理の分野で広く実践されています。

医学的にも、深い呼吸が副交感神経を刺激し、血圧や心拍数を下げ、ストレスホルモンの分泌を抑える効果が広く認められています。たとえば、慢性的なストレスや睡眠障害を抱える方に対し、丹田呼吸法はリラックス効果や自律神経のバランス改善に役立つとされています。

また、呼吸器系や循環器系の健康を支え、免疫力の向上や冷え症の改善にも効果があると報告されています。

（石内 裕人 ： 医師／石内医院院長）