「心筋梗塞」予防における「禁煙とストレス管理の重要性」とは？【医師監修】

定期的な運動は心筋梗塞の予防において極めて重要な役割を果たします。有酸素運動により心肺機能が向上し、冠動脈の血流が増加することで心臓の健康が保たれます。筋力トレーニングと組み合わせることで、より効果的な予防効果が期待できます。適切な強度と頻度で運動を継続し、心臓への負担を軽減することが大切です。

監修医師：

滝村 英幸（医師）

禁煙とストレス管理の重要性

【経歴】2006年3月聖マリアンナ医科大学医学部医学科卒業2006年4月聖マリアンナ医科大学病院初期臨床研修医2008年4月済生会横浜市東部病院循環器内科2016年12月総合東京病院循環器内科2022年4月総合東京病院心臓血管センター循環器内科心臓血管インターベンション科科長【資格】日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医

喫煙とストレスは心筋梗塞の重要なリスクファクターであり、これらの管理は予防において不可欠です。

喫煙が心血管系に与える多重の悪影響

喫煙は心筋梗塞のリスクファクターの一つであり、喫煙者の心筋梗塞リスクは非喫煙者の2～3倍高いとされています。タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素、タールなどの有害物質は、血管内皮を直接的に損傷し、動脈硬化を促進します。また、喫煙により血液の粘度が増加し、血栓形成のリスクが高まります。

喫煙の心血管系への悪影響は即座に現れます。喫煙により交感神経が刺激され、心拍数と血圧が上昇し、心筋の酸素需要が増加します。同時に、一酸化炭素により血液の酸素運搬能力が低下するため、心筋の酸素供給と需要のバランスが悪化します。このような急性効果に加え、慢性的な喫煙により冠動脈の攣縮（スパズム）が起こりやすくなることも知られています。

禁煙の効果は比較的早期に現れます。禁煙外来の利用や禁煙補助薬の使用など、医療機関のサポートを受けることで成功率を高めることができます。

慢性ストレスと急性ストレスの心臓への影響

慢性的なストレスも心筋梗塞のリスクファクターです。長期間のストレス状態では、コルチゾールなどのストレスホルモンが持続的に分泌され、血圧上昇、血糖値上昇、炎症反応の増強などが起こります。これらの変化は動脈硬化を促進し、心筋梗塞のリスクを高めます。

急性ストレスも心筋梗塞の引き金となることがあります。極度の精神的ショックや身体的ストレスにより、交感神経が急激に活性化され、血圧と心拍数が急上昇します。これにより動脈硬化プラークが破綻し、血栓が形成されて心筋梗塞を発症する可能性があります。地震などの災害時に心筋梗塞の発症が増加することも報告されています。

効果的なストレス管理方法には、定期的な運動、十分な睡眠、趣味や娯楽の時間の確保、リラクゼーション技法の実践などがあります。また、社会的サポートの重要性も指摘されており、家族や友人との良好な関係を維持することが心血管疾患の予防につながります。必要に応じて、専門家によるカウンセリングやストレス管理プログラムの活用も有効です。

まとめ

心筋梗塞は生活習慣と密接に関連した疾患ですが、適切な知識と継続的な予防策により、そのリスクを大幅に軽減することが可能です。症状の早期認識、危険因子の把握、生活習慣の改善を通じて、一人ひとりが自身の健康を守ることができます。

定期的な健康チェックと医療機関との連携により、心筋梗塞の予防と早期発見に努めることが、充実した人生を送るための重要な基盤となるでしょう。

