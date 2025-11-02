２ゴールを奪った上田。(C)Getty Images

　オランダの英雄の日本のエースに対する期待は、すこぶる高い。

　現地11月１日に開催されたオランダリーグ第11節で、ロビン・ファン・ペルシ監督が率い、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、フォレンダムとホームで対戦。３−１で快勝し、首位の座をキープした。

　日本代表コンビが揃って先発したなか、上田が圧巻のパフォーマンスを披露した。絶好調の背番号９は、19分に難しい体勢でのボレーで先制点を奪うと、２−１で迎えた89分にもヘッドで得点してみせた。

　今季リーグ戦での成績は11試合13ゴールに。２位に５点差をつけ、得点ランキング首位を独走だ。ただ、自身もストライカーとしてゴールを量産したファン・ペルシ監督は、決して満足していない。
 
　クラブ専門メディア『FR12.NL』によれば、42歳のオランダ人指揮官は、試合後にこう言い放った。

「今日のアヤセは、フィニッシュの鋭さが欠けていたと思う。彼は２ゴールを決めたし、それは我々にとって素晴らしいことだが、鋭いアヤセなら５ゴールを決めていたはずだ。彼自身もそれを理解している。彼は得点チャンスを上手く作り出す。その部分については、彼とよく話し合う必要もないほどだ。しかし５、６回も100%のチャンスを得たなら、もっとゴールを決めるべきだ」

　アヤセなら、もっと得点できたはず――ファン・ペルシ監督は同様の主張を度々している。やはり、相当高く買っている。

