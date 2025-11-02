「アヤセなら５点取れた」２Gで11戦13発、得点ランク首位独走も…オランダの英雄は日本のエースに“辛口”「もっと決めるべきだ」
オランダの英雄の日本のエースに対する期待は、すこぶる高い。
現地11月１日に開催されたオランダリーグ第11節で、ロビン・ファン・ペルシ監督が率い、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、フォレンダムとホームで対戦。３−１で快勝し、首位の座をキープした。
日本代表コンビが揃って先発したなか、上田が圧巻のパフォーマンスを披露した。絶好調の背番号９は、19分に難しい体勢でのボレーで先制点を奪うと、２−１で迎えた89分にもヘッドで得点してみせた。
今季リーグ戦での成績は11試合13ゴールに。２位に５点差をつけ、得点ランキング首位を独走だ。ただ、自身もストライカーとしてゴールを量産したファン・ペルシ監督は、決して満足していない。
クラブ専門メディア『FR12.NL』によれば、42歳のオランダ人指揮官は、試合後にこう言い放った。
「今日のアヤセは、フィニッシュの鋭さが欠けていたと思う。彼は２ゴールを決めたし、それは我々にとって素晴らしいことだが、鋭いアヤセなら５ゴールを決めていたはずだ。彼自身もそれを理解している。彼は得点チャンスを上手く作り出す。その部分については、彼とよく話し合う必要もないほどだ。しかし５、６回も100%のチャンスを得たなら、もっとゴールを決めるべきだ」
アヤセなら、もっと得点できたはず――ファン・ペルシ監督は同様の主張を度々している。やはり、相当高く買っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】モデルの愛妻も歓喜！上田綺世が圧巻の２ゴール
