MLBのワールドシリーズは1日（日本時間2日）、敵地ロジャースセンターで、ドジャース対ブルージェイズの試合が行われている。勝てば世界一を掴む運命の第7戦で、一進一退の攻防が繰り広げられている。

■大谷が被弾で3回途中KO

ドジャースは「1番投手兼DH」で大谷翔平投手が先発したが、3回裏にボー・ビシェット内野手に3ランを許し、2回1／3でまさかのノックアウト。3点のビハインドを背負って4回表の攻撃を迎えた。

ドジャースは相手先発のマックス・シャーザー投手を攻め立て、1死満塁の好機を演出した。ここで、テオスカー・ヘルナンデス外野手が放った中前への強烈な当たりを、中堅のドールトン・バーショ外野手が好捕。抜ければ走者一掃という場面で、1点にとどめた。

さらに、ブルージェイズの堅守は続き、トミー・エドマン内野手の当たりが一塁線を襲ったが、今度はブラディミール・ゲレーロJr.内野手が飛びついて捕球。米スポーツ専門局の『FOXスポーツ』のMLB版がこの様子を伝え、ファインプレーを見せた主砲は、会心のガッツポーズを見せた。

シャーザーを攻め立てながらも、ブルージェイズの堅い守備に阻まれたドジャース。1－3とビハインドで進む中、逆転につなげることはできるのか。



