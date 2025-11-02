チャオ・ルースー（趙露思）主演の人気ドラマ「許我耀眼」の姉妹版の話題が浮上し、ヒロインのキャスティングにも関心が集まっている。

チャオ・ルースーと香港の俳優ウィリアム・チャン（陳偉霆）が主演の「許我耀眼」は、今年9月に騰訊視頻（テンセントビデオ）やNetflixで配信をスタートした人気作。昨年12月に体調不良を訴えて休養に入り、今年の夏には所属事務所とのトラブルも話題になったチャオ・ルースーの復活作品ともされる。有効再生回数はすでに20億回を突破し、この数字は騰訊視頻の今年のドラマ作品では目下トップに立っている。

先月末に開催された騰訊視頻の新作発表と投資誘致の秋季大会で、「許我耀眼」と同じ監督・スタッフによる新作「璀璨之上」の概要が明らかになった。現代の都市を舞台に、女性の成長にスポットを当てる「逆襲人生」のストーリーとされており、「許我耀眼」との関連性の高さから姉妹版と位置づけられている。

ヒット作の姉妹版として注目を浴びる「璀璨之上」だが、ネット上ではキャスティングにも関心が集まり、女優ジュー・ジンイー（鞠婧禕）の名前が浮上。しかし、ジュー・ジンイーがこれまで時代劇ドラマに多く出演してきたことから、現代ドラマのイメージが湧かないとの声も多いほか、今後の公式発表に期待を寄せる声も上がっている。(Mathilda)