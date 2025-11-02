◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャース対ブルージェイズの第7戦で両チームのベンチが飛び出す大乱闘が起こりました。

先発の大谷翔平選手が3回途中で降板し、2番手としてマウンドに上がっていたロブレスキ投手は回またぎとなった4回、1アウトで9番・ヒメネス選手を迎えると4球目がインコースの打者すれすれのボールとなります。

敵地トロントのスタジアムからはブーイングが起こる中、5球目、今度はさらに厳しいところにボールがいくとヒメネス選手の右手付近に直撃しました。

当たった瞬間ヒメネス選手は投手に向かってなにやら一言言うと、ロブレスキ投手も打者に向かって怒りを見せながら歩み寄り、言葉を発しました。

2人がもめる様子を見て両チームのベンチからは選手が飛び出し、ブルージェイズのシュナイダー監督も全速力で2人の間に入りました。

ブルペンからも佐々木朗希投手やカーショー投手、グラスノー投手らほぼ全員が乱闘を抑えにグラウンドへ。ロバーツ監督は冷静に投手をなだめ、落ち着かせようとしました。