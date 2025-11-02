¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¡¼Çµï¤Ç»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ÄÉã¤¬ÈÕÇ¯¤Ë¸«¤»¤¿¡È¿Í´Ö¤Î¹õ¤¤ÉôÊ¬¡É
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ô·Î¸Å¤Î¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤Þ¤Ê¤¤¡©¡Õ¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬ÌÀ¤«¤¹11ºÐÇ¯²¼¤Î·àÃÄ¸åÇÚºÊ¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤«¤éÂ³¤¯
10·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºä¸ý·òÂÀÏº¡Ê34¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¡£ºä¸ý±é¤¸¤ëÅ·ºÍ´ý»Î¤Î²¸»ÕÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ¾Í¥¡¦¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤À¡£
±Ç²è¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÃÙºé¤¡£¡Æ77Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¼«Í³·à¾ì¡Ù¤ËÆþÃÄ¤·ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤¿¸å¡¢¡Ç00Ç¯¡¢»°Ã«¹¬´îºî¡Ø¥ª¥±¥Ô¡ª¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿·î9¡ØHERO¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¡Ç01Ç¯¡Á¡Ë¤Ç¸¡»¡»öÌ³´±¤ÎËö¼¡Î´Ç·Ìò¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï°ìÌöÁ´¹ñ¶è¤Ë¡£
¡Ö½ÂÃ«¤Î¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ç¡Ø¤¢¤Î¿Í¡ª¡Ù¤È½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤Æ¡¢´é¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¡ÊÂóºÈ¡Ë¤¯¤ó¤È¤Ï±Ç²è¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡ÊÍèÇ¯¸ø³«¡Ë¤Î»£±Æ¤Ç¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉË»¤·¤¯¤Æ¤â´°àú¤ËÂæ»ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤ÇÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡ØHERO¡Ù°Ê¹ß¤Ï71ºÐ¤Î¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢±ÇÁü¤Î»Å»ö¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¡ÖºîÉÊ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Ì¾ÇÐÍ¥¤ÎÃÏ°Ì¤â³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Á±¿Í¤ò±é¤¸¤ë¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤È¡¢°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡È¹õ¤¤¾®Æü¸þ¡É¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ö¡È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÌÜ¤Î±ü¤¬ÉÝ¤¤¡É¤È¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤·¤â¹õ¤ÈÇò¡¢Á±¤È°¤ÎÆóÌÌÀ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤ÎÉÝ¤¤ÉôÊ¬¤Ã¤Æ¡¢Éã¤ÎÃæ¤Î¡È²¿¤«¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Í¥¤·¤¤Éã¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤éÉÝ¤¤ÌÜ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤À¼¤ä´é¤Ä¤¤¬¡ØÉã¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬Éã¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¯¤·¤Ä¤±¤ò¤µ¤ì¤¿·»¤¬¤ª¤Ó¤¨¤ë¤Û¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
Éã¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤«¤éÇ§ÃÎ¾Éµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤ÌÜ¤Ç¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÁ°¤Ç¤Ï¸«¤»¤º¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Î¹õ¤¤ÉôÊ¬¤¬¡¢Éã¤«¤é¤Ö¤ï¡Á¤Ã¤È¸½¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ç16Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¤Ç¡¢Ç¯Ï·¤¤¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ëºÝ¡¢¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤ÎÉã¤Î¿²´é¤äÏ·¤¤¤¿»Ñ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÆÉÇä±é·àÂç¾ÞºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉñÂæ¡Ø¹ñÌ±¤Î±Ç²è¡Ù¡Ê¡Ç11Ç¯¡¢»°Ã«¹¬´îºî¡¦±é½Ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«½ý¹Ô°Ù¤ò¤·¤«¤±¤¿¤Û¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ë¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿È¤òºï¤ë¤Û¤É¤Î»×¤¤¤ò¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È´ÑµÒ¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Þ¤À¤Ë¼Çµï¤ÎÄ¾Á°¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö¡Èº£¡¢¤â¤·²ÈÂ²¤ËÉÔ¹¬¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¡¢ÉñÂæ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡É¡Èº£¡¢Â©»Ò¤¬»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¡É¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ³«±éÄ¾Á°¤Î¶ÛÄ¥¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¼Çµï¤Î¤È¤¤Ïµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÈè¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤À¤«¤é²¿¤è¤ê²È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢²È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ë»Å»ö¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºßÂð´ü´Ö¤ÏÂ©»Ò¤¿¤Á¤â²È¤òÁãÎ©¤ÄÁ°¤Ç¡¢2¥«·î´Ö¤Û¤ÉËèÆü¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤ªäÆ¤â¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤Æ¡¢¤¤¤ä¡Á³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£³°½Ð»þ¤Ë¤ÏºÇ°¦¤ÎºÊ¤È¤Î¡È¤ª½Ð¤«¤±¤Î¥¥¹¡É¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤
ºÇ°¦¤ÎºÊ¤È¤Ï¡¢º£¤â¡È¤ª½Ð¤«¤±¤Î¥¥¹¡É¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¡£½÷Ë¼¤¬³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¡£½÷Ë¼¤Ï¤ª²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×
±ü¤µ¤ó¤È¤Î¥¥¹¤Ï¡¢¼Çµï¤È¤¤¤¦¡ÈÀï¾ì¡É¤Ø¸þ¤«¤¦¡È²ÐÂÇ¤ÁÀÐ¡ÉÂå¤ï¤ê¤Î¤ª¼é¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö½÷Ë¼¤Ïº£¡¢18ºÐÈ¾¤Î°¦¸¤¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ð¸î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢É×ÉØ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É×ÉØÎ¹¹Ô¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Àè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¸½ºß¡¢¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤Ï¡Ç14Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»£±ÆÃæ¡£¤Þ¤¿31Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÄ¹ÃË¡¦À±°ì¤µ¤ó¤È¼¡ÃË¤Î½ÕÊ¿¤µ¤ó¤Ï¤È¤â¤ËÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢Ì¾Í¥¤Ç¤¢¤ëÉã¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±ÇÁü¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬42ºÐ¤À¤«¤é¡È¤Þ¤À¤Þ¤À¹²¤Æ¤ë¤Ê¡É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³¤ÎÄº¾å¤¹¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢²ù¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×
º£Ç¯3·îÊüÁ÷¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¬²È¤Ï³Ú¤·¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤ÏµÓËÜ²È¤Î»³ÅÄÍÎ¼¡¤µ¤ó¡Ê94¡Ë¡¢ÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê99¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³¶¸½Ìò¤ÎÂçÀèÇÚ¤Î»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤â¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤È¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤â¶¦±éÃæ¤À¡£
¡ÖµÈÂô¤¯¤ó¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¯¤ó¤Î2¿Í¤¬¡¢Ì¿¤òºï¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÈÂô¤¯¤ó¤È¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢ËÍ¡¢¥µ¥¤¥ó¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º£¤ÎËÍ¤¬¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎµÈÂô¤¯¤ó¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢Æ±¤¸À¤Âå¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀµÄ¾¡¢²ù¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¿È¤òºï¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬º£Íè¤¿¤éÇØÉé¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤äÇØÉé¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë¤Û¤É»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
70Âå¤Îº£¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö½÷Ë¼¤È2¿Í¤Ç¤ÎÍ¼¿©¤Ç¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤Èºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£º£Æü¤Ï²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡Á¡×
²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Î¸»¤À¡£¾¾Ìî²È¤¬1ÇÕ¤Î¤·¤¸¤ß¤ÎÌ£Á¹½Á¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÀîÂ¼°ìÂå¡¿¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¡§²ÏÂ¼ÍÛ»Ò¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ÀÐ¶¶½¤°ì¡Ë