えええ、【ダイソー】に売ってるの？！ ふわふわで可愛い♡「優秀コラボアイテム」

思わず二度見してしまいそうなほど可愛い、ふわふわのフェイクファーアイテム。今【ダイソー】には、ファッションイベント「東京ガールズコレクション（TGC）」との新作コラボアイテムが登場中です。見た目の可愛さだけでなく、実用性もあるコスパ優秀なアイテムをご紹介します。

ふわもこストラップで手元も華やかに

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）

全体がふわふわとしたフェイクファーでできていて存在感のあるストラップ。スマホに差し込むシートが付いていて、スマホの落下防止に活躍してくれます。手首に掛けた時のふわふわ感が心地良さそうで、季節感も高まります。カラビナで取り外しができるので、バッグやポーチに付け替えてコーデのアクセントにも使えそうです。

ハートポーチで可愛く小物整理

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

ハートがキュートなフェイクファーポーチ。ふわふわした素材感がより可愛らしさをアップ。チャック式になっていて、リップやアクセサリーなどの小物を入れておくのにもちょうど良さそう。チャームとしてバッグに付けるのはもちろん、バッグの中で迷子になりがちな小物整理にも活躍してくれます。写真のグレーのほか、ホワイト、ピンク、ブラウンの4色展開で、選ぶのも楽しくなりそう。

可愛いチャームに見えて実はエコバッグ

【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）

一見チャームのように見える、ふわふわで手触りが良さそうなまるいポーチ。実は中にエコバッグが収納されている便利なアイテムです。買い物のときや荷物が増えたときにも安心。見た目も使い勝手も優秀で、この秋冬は毎日持ち歩きたくなりそうです。

季節感がアップするふわもこバッグ

【ダイソー】「ラウンドバッグ」\550（税込）

ころんとしたフォルムが可愛らしいバッグ。フェイクファーの素材がコーデに季節感をプラスしてくれます。落ち着いた色味で幅広いスタイルに合わせやすく、いつものコーデにも取り入れやすそう。別売りのショルダーベルトを付ければ、斜め掛けや肩掛けもできます。ちょっとしたお出かけや買い物など、デイリーに活躍してくれるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N