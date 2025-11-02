¡Ô·Î¸Å¤Î¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤Þ¤Ê¤¤¡©¡Õ¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬ÌÀ¤«¤¹11ºÐÇ¯²¼¤Î·àÃÄ¸åÇÚºÊ¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á
¡Ö¾¾Ìî²È¤ÏË×Íî¤·¤¿Éð²È¤Ç¤È¤Æ¤âÉÏË³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤¸¤ß½Á¤ò²ÈÂ²¤Ç°û¤ó¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â°¦¤¹¤Ù¤²¹¤«¤Ê²ÈÂ²¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÀ¼£»þÂå¤ËÍèÆü¤·¤Æ¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤È¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤¿ºÊ¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÁÄÉã¤Ç¡¢¸µ¾åµéÉð»Î¤À¤Ã¤¿¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤À¡£
´ª±¦±ÒÌç¤ÏÉð»Î¤Î³Ê¤ò²¿¤è¤êÂº¤Ó¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âñþ¤òÀÚ¤é¤º¡¢¥È¥¤ÎÉ×¤Î¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ë¤Ï·õ½Ñ¤ò¸·¤·¤¯»ØÆ³¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Â¹¤Î¥È¥¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¼å¤¯¡¢Å®°¦¤·¡¢Èà½÷¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ª±¦±ÒÌç¤Î»þÂå¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤ä¡¢Èà¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
郄ÀÐ¤µ¤ó¤äÂ©»Ò¤Î»ÊÇ·²ðÌò¤Î²¬Éô¡Ê¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁÍý¤ÎÌ¼Ìò¤ÎÃÓÏÆ¡ÊÀéÄá¡Ë¤µ¤ó¤â¸ò¤¨¤Æ»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¶äÆóÏº¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï²ÈÂ²¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¾¾Ìî²È¤Î²¹¤«¤µ¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡£ËÍ¤â¤Í¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
70Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿º£¤â¡¢±Ç²è¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤È¡¢È¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÌ¾ÏÆÌò¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£
¢£
¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î»°³ÞÄ®¡Ê¸½¡¦»°³Þ»Ô¡Ë¤ÇÂçÀµÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¡¢¡Ç54Ç¯¡¢3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ÖÌÀ¼£À¸¤Þ¤ì¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤¬»°³ÞÄ®¤ÎÄ®Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ËÂô¥À¥à¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¥À¥à¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤ÎÁÄÉã¤Î²È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ÔÄ®Â¼¹çÊ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ½éÂå»ÔÄ¹Áª¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Êì¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Á¡Ù¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤ÎÁÄÉã¤ÏÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
Èà¤Î¼ÂÉã¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÁµ½¡¤ÎÁÎÎ·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀï¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»°½Å¸©Âç¿ùÃ«¤Î½»¿¦¤òÎ¥¤ì´ÔÂ¯¤·¤Æ¡¢Éã¤ÏÊì¤Î¸Î¶¿¤Ç»ÔÌò½ê¶Ð¤á¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤Í¡¢¤ª»û¤Î½¤¹Ô¤ò¤·¤¿¿Í¤À¤«¤é¡¢7ºÐ¾å¤Î·»¤È¡¢4ºÐ¾å¤Î»Ð¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âËö¤Ã»Ò¤ÎËÍ¤Ï¡Ø¤Õ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Éã¤Ë¤âÊì¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾®³Ø¹»¤«¤éµ¢¤ë¤ÈÉã¤¬¡¢ËÍ¤ÎÂ¤ÎÎ¢¤Î±ø¤ì¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ï²È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Ìò½ê¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÄ¾µ¢¤·¤Æ¡¢Ã°Á°¤òÃå¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ñÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¿©»ö¤Ï²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£ËÍ¤¬²È¤Ëµï¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÉã¾ù¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¡Ö³Ø·Ý²ñ¤Î´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Èà¤Î±éµ»¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î³Ø·Ý²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤³¤Ö¤È¤êÌì¤µ¤ó¡Ù¤Î°¤¤Ìì¤µ¤óÌò¤Ç¡¢Î¾ËË¤Ë¤³¤Ö¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡Ø¥¨¡¼¥ó¡Ù¤Èµã¤¤¤ÆËë¤¬²¼¤ê¤ë¡£´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤ÎÆ»²½¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¹»¤Ç¤ÏÈþ½ÑÉô¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£
¡ÖÌý³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤È¡¢Ëã¿ý¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤â¤Ê¤ª¤¶¤ê¤Ë¡£³Ø¹»¤Ç¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤³¤íÉÁ¤¤¤¿¡ØÍ¼¾Æ¤±¡Ù»°Éôºî¤ÎÃæ¤Î°ìËç¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»Å¸¤ÇÆþÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¤Ø¿Ê³Ø¡£ÀÄ½Õ¤òëð²Î¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅßµÙ¤ß¤Ë»Ð¤È·²ÇÏ¸©¤Ø¥¹¥¡¼Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤é½àÈ÷¤»¤º¤Ë³ê¤ê½Ð¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤ÇÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æº¸ÏÓ¤ò¹üÀÞ¡£µßµÞ¼Ö¤Ç·²ÇÏ¸©¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ã¦±±¤ÈÊ£»¨¹üÀÞ¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤¤¡¢¼ê½Ñ¤¹¤ë¤â²óÉü¤Ë»ê¤é¤º¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÉÂ±¡¤ÇºÆ¼ê½Ñ¡£¤µ¤é¤ËÀéÍÕ¸©¤ÎÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤È¡¢¤Î¤Ù8ÅÙ¼ê½Ñ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£°ì»þ¤ÏÉª¤¬90ÅÙ¤·¤«¶Ê¤¬¤é¤º¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô7µé¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£18¡Á20ºÐ¤Î2Ç¯´Ö¡¢ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Éþ¤ÎÂµ¤ò¤á¤¯¤ê¡¢µ¼Ô¤Î´ãÁ°¤Çº£¤âÏÓ¤Ë»Ä¤ë½ýº¯¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÇÃ¦±±¤·¤Æ´ØÀá¤¬³°¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¹üÀÞ²Õ½ê¤â¤¯¤ÃÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀéÍÕ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¹üÈ×¤Î¹ü¤ò°Ü¿¢¤·ÂçÂÜÉô¤Î¶Ú¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´ØÀá¤Ë´¬¤¯¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¼ê½Ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¤Í¡¢º¸¼ê¤Ïº¸¸ª¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì½Ð²ñ¤¤¤â¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¤ÈÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Âà±¡¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥¹¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£Åìµþ¤ËÌá¤ëºÝ¡¢¡È²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºÆ²ñ¤·¤è¤¦¡É¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬ÀéÍÕ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆþ±¡¤È¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤Î¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
1Ç¯¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÌ³¤Æ»¤ËÌá¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤ÏÊÌ¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø»ä¤òÏ¢¤ì¤ÆÆ¨¤²¤Æ¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡È¾®Æü¸þ¤ÎÂ©»Ò¤¬º§ÌóÃæ¤Î½÷¤Î¥³¤òÏ¢¤ì¤ÆÅìµþ¤ËÆ¨¤²¤¿¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢¤Èµã¤¯µã¤¯Äü¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Î¾¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ëÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£½ý¿´¤Î¤Þ¤ÞÅìµþ¤ËÌá¤ê¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Î¼Ì¿¿²Ê¤ØÆþ¤êÄ¾¤·³ØÀ¸À¸³è¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÉã¤¬ºÇ½é¤ÎÉÂ±¡¤Ë¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ê½Ñ¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤¿ÉÂ±¡¤«¤é¡¢¼ê½ÑÂå¤ÈÆþ±¡ÈñÍÑ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¼ø¶ÈÎÁ¤ä¡¢¥«¥á¥é¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤òÏÅ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÈà¤ËÆÍÇ¡¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ï2Ç¯¸å¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ÎÂ´¶È´ÖºÝ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾åµþ¸å¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Æþ±¡¡¢¼ê½Ñ¤ÈÁÔÀä¤ÊÆü¡¹¡£¤À¤«¤éÂ´¶È¤òµ¡¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡¡¿ÀÍÍ¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡Ù¤È¡¢¼«Ìä¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡ØÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø¾®Æü¸þÊ¸À¤¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¿Í¡¹¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¨¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤¢¤ì¤À¤±ÄË¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¸å¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
°Å¹õ¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤³¤½¤Î·èÃÇ¡£¤½¤³¤ÇÅö»þÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼²í½Ó¤ä¾¾ÅÄÍ¥ºî¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿·àÃÄÊ¸³ØºÂÍÜÀ®½ê¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö30¿Í¤ÎÊç½¸¤Ë¡¢Ìó6Àé¿Í¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤ÏÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¤¿¤À¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÃæÂ¼²í½Ó¤äÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î´ë²è±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³Ú²°¤òÀß±Ä¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÉÕ¤¿Í¤Î»Å»ö¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡ØÁá¤¯¼«Ê¬¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëÂ¦¤Ë¡ª¡Ù¤È¡¢·àÃÄÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ø¤ªÁ°¤µ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¾¡Ù¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÃæÂ¼²í½Ó¤Ë¡Ö¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë·àÃÄ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
¢£¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¡Ö¢þ¢þ»Ò¨¡¹¥¤¤À¨¡¡×¤ÈÀä¶«
¡Ö¥ª¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¼«Í³·à¾ì¡×¤Ï¡¢±é½Ð²È¤Î¶úÅÄÏÂÈþ¤È¡¢´ÇÈÄ½÷Í¥¤ÎµÈÅÄÆü½Ð»Ò¤¬¡Ç75Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿·àÃÄ¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¡ØÌÚ¸Ï¤·Ìæ¼¡Ïº¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë·àÃÄ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢Ê¸³ØºÂ¤ÏÆþ½ê¶â¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Í³·à¾ì¤Ï4Ëü±ß¤È°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÆþÃÄ»î¸³¤Ç¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡×¤È¡¢ÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¢þ¢þ»Ò¨¡¨¡¹¥¤¤À¨¡¡×¤È¡¢À¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¤È¤Ã¤µ¤Ë¤Í¡¢¼ºÎø¤·¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤ó¤À¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ø°®¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈµÇ°¤Ë°®¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ç77Ç¯¡¢23ºÐ¡£¿ÀµÜÁ°¤Î»Í¾öÈ¾¡¢¶¦Æ±¥È¥¤¥ì¡¢É÷Ï¤¤Ê¤·¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ß¡¢2¤Ä¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡Ö·àÃÄ¤Î·Î¸Å¤¬¡¢¸á¸å1»þ¡Á5»þ¡£Í¼Êý¤«¤é¶äºÂ¤Î¥«¥Õ¥§¤Î¥³¥Ã¥¯¡£Ìë11»þ¡ÁÄ«5»þ¤â¸¶½É¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ²¾Ì²¸å¤Ë·Î¸Å¤ØÌá¤ëÆü¡¹¡£Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¢¡×
È¯À¼Îý½¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÍÁ°¤Ç½Ö´ÖÅª¤Ë´îÅÜ°¥³Ú¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢Æü·Î¸Å¤ËÌÀ¤±¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¦²Ë¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¶úÅÄ¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Î¡È¼Çµï¤ÎÎ¾¿Æ¡É¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶úÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌò¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¤º¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¨¡¨¡¡×
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ç¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¢Êý¶È¤Ð¤«¤ê¤¬Â³¤¡Ö¼¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍúÎò½ñ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø¹»¤È¼Ì¿¿³Ø¹»¤È½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ó¤¶¤óÎ¢Êý¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸µ¡¹¡¢±ÇÁü¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÍ§¿Í¤Î¹ëÅ¡¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÇÉñÂæÍÑ¤ÎÂç¤¤Ê³¨¤ò°ì¿Í¤ÇÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¯¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¶úÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ö±ÇÁü¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ê»Å»ö¡ËÍè¤Æ¤«¤é¸À¤¨¤è¡£¤ªÁ°¤¬º£¡¢¼¤á¤¿¤é¡¢½Ï¤¹Á°¤ÎÀÄ¤¤¤ê¤ó¤´¤ò³¤¤Ë¼Î¤Æ¤ÆÉå¤ë¤À¤±¤À¤¾¡×¤È¡¢ÀâÆÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆþÃÄ¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤Î¡Ç82Ç¯¡£27ºÐ¤Î¤È¤¡Ø¥¤¥«¥ë¥¬¤Îº×¤ê¡Ù¡Ê¡Ç83Ç¯1·î¾å±é¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¡¢¤È¤¦¤È¤¦µÈÅÄÆü½Ð»Ò¤µ¤ó¤ÎÁê¼êÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤í¡¢Æ±·àÃÄ¤â¡Ø¾å³¤¥Ð¥ó¥¹¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¡Ç79Ç¯¡Á¡Ë¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£Ìò¼Ô¶È¤â½¼¼Â¤·»Ï¤á¤¿¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Îø¤¬¼Â¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¹ë²Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë4¤Ä±¿¤ó¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¾ôÎÜÍþ¤ÎÌ¾ºî¡Ø½÷»¦ÌýÃÏ¹ö¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥¤¤ÎÍ¿Ê¼±Ò¤ò±é¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«¤é¤âÎøÂ¿¤ÃË¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤ä¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ36ºÐ¤Î¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£¿ÍÀ¸¤Î°ìÂçÅ¾µ¡¤¬¨¡¨¡¡£
¡Ö·àÃÄ°÷¤Î¸åÇÚ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¼ä¤·¤½¤¦¤Ç¡¢·Î¸Å¤Î¸å¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤Þ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤Î¡£ËÍ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¼ºÎø¤·¤¿Ä¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç2¿Í¤Ç°û¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢±ï¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Ä¤¤¢¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢½÷Ë¼¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
±ü¤µ¤ó¤Ï11ºÐÇ¯²¼¤Ç¡¢±é½Ð²È¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ç¸òºÝ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö½÷Ë¼¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡Ù¤ÈËþÂ¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Ø²ÈÄí¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿¼¤¤°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÆ±»Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊÌ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½½÷Ë¼¤È·ë¤Ð¤ì¤ë±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
39ºÐ¤Ç·ëº§¡£É×ÉØ¤Ç±©º¬ÌÚ¸ø±à¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡Ö»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤³¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤È·è¤á¡¢À¤ÅÄÃ«¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿·µï¤ò¹½¤¨¤¿¡£¡Ç95Ç¯¡¢41ºÐ¤Î¤È¤¤ËÄ¹ÃË¤ÎÀ±°ì¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡£
¡Ö¤â¤¦¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Éã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤À¤¬¡Ç96Ç¯¡¢19Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿·àÃÄ¤¬²ò»¶¡£À¸³è¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ1ËÜ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸å¡¢±ÇÁü¤Î»Å»ö¤ÏÃ±È¯¤Ð¤«¤ê¡£±ÇÁü¤Î»Å»ö¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉñÂæ¤âµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÃù¶â¤Ï0±ß¤Ê¤Î¤ËËÍ¤â½÷Ë¼¤â¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÍ¤Ï°ìÆüÃæ²Ë¤Ê¤Î¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë°é»ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤«¤éÂ©»Ò¤È¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½÷Ë¼¤È¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¡×
¡Ç98Ç¯¤Ë¤Ï¼¡ÃË¤Î½ÕÊ¿¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤ò2¤Ä¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¡¢²ÈÂ²4¿Í¤ÇÀî¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£½÷Ë¼¡¢À±°ì¡¢½ÕÊ¿¤ÎÂ¸µ¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¤ò¿¤Ð¤¹¤ÈÁ´°÷¤ÎÂ¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Í¡£¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²Âç¹¥¤¡Á¡ª¡×
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¤â¡¢ÉÏ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤¬¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤í¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¶¹¤¤²È¤Ç¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¤Í¡£º£¤â¡¢Åö»þ¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤³¤Î¤³¤í¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Á¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÄ¹¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤òÍÜ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£±ü¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¾Ç¯¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤òÁ°¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¦¤È¤è¤¯Âß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤Ç¤âËÍ¤Ë¤Ï·àÃÄ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é»Å»ö¤¬¤¯¤ì¤Ð¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤â»Å»ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²ÌÑÁÛ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö½÷Ë¼¤¬ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¡Ø¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¸À¤¨¤è¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é½÷Ë¼¤Ï¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¡¢º£»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ï¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÀîÂ¼°ìÂå¡¿¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¡§²ÏÂ¼ÍÛ»Ò¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ÀÐ¶¶½¤°ì¡Ë
