ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発出場した。3回に先制3ランを被弾し、2回1/3を3失点で無念の降板。打撃では5回の第3打席、報復死球を心配する声もある中、右前打を放った。

2年連続世界一へ、大一番の先発マウンドに上がった大谷。3回に悪夢が待っていた。

先頭のスプリンガーが左前打を放ち、ルークスが犠打。その後、暴投で走者が三塁に進むとゲレーロJr.を申告敬遠。1死一、三塁からビシェットに3ランを被弾すると、大谷はマウンド上で膝に両手をついてうなだれた。

4回ブルージェイズの攻撃時には、ロブレスキーがヒメネスに与えた死球をきっかけに両軍がエキサイト。ナインがグラウンドでもみ合う場面が発生し、乱闘寸前となった。

5回1死一塁、大谷の第3打席ではX上の日本人から報復死球を心配する声が続出。ブルージェイズ2番手バーランドは危険な球を投じることなく、大谷は右前打を放った。

Xでは「報復死球なかった。よかった よかった。。。」と安堵の声が漏れていた。



（THE ANSWER編集部）