ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発出場。3回に先制3ランを被弾し、2回1/3を3失点で無念の降板となった。

2年連続世界一へ、大一番の先発マウンドに上がった大谷。3回に悪夢が待っていた。

先頭のスプリンガーが左前打を放ち、ルークスが犠打。その後、暴投で走者が三塁に進むとゲレーロJr.を申告敬遠。1死一、三塁からビシェットに3ランを被弾すると、大谷はマウンド上で膝に両手をついてうなだれた。

2回1/3を3失点で無念の降板。米国で試合を中継した「FOX」は、4回にドジャースのロバーツ監督のベンチインタビューを放送した。

指揮官は大谷について、「彼は全力を出し切った。いつもよりも短い休みでね。変化球がシャープじゃなかった。パスボール（記録は暴投）を見た後にゲレーロJr.を歩かせ、（負傷で）上手く走れないビシェットを併殺打に打ち取ろうとしたんだ」と話していた。



（THE ANSWER編集部）