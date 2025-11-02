ÁÏ²Á³Ø²ñ¡Ö·Ý½ÑÉô¡×¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¡© ¸µÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÄ¹°æ½¨ÏÂ»á¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¸øÌÀÅÞ¤Î¾Íè
¡¡¸µÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤é¤Ë¤è¤ë¡Ö·Ý½ÑÉô¡×¤Ë¤¤¤¿À¾Åìµþ»ÔµÄ¤ÎÄ¹°æ½¨ÏÂ»á¡Ê55¡Ë¤Ï½¡¶µÆóÀ¤¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢³Ø²ñ¤ä¸øÌÀÅÞ¤Î°ÅÉô¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î26Ç¯¤ËµÚ¤ÖÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¬¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÍø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÁÏ²Á³Ø²ñÆâÉô¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ËÉÔÀµÅêÉ¼¤ä´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Î°ÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1¿Í¤ÇºÇÂç36²óÅêÉ¼¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËË¡Åª½èÃÖ¤äÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤â³Ø²ñ¡Ø·Ý½ÑÉô¡Ù¤Ë¤¤¤¿º¢¡¢³Ø²ñ¤ÎËÜÉô¤ä²ñ´Û¡¢´ØÏ¢»ÜÀß¤Ç¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢À¯¼£¤äÁªµó³èÆ°¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ñ´Û¤Î»ÈÍÑÈñÍÑ¡¢·ÐÈñ¤Ê¤É¡¢È÷ÉÊ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤Ò¤È¤ÄÀ¯¼£³èÆ°Èñ¤È¤·¤ÆÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë·×¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Á°¤Î²ñ´Û¤Ç¤¢¤ì¡¢ÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥ë¡¼¤·Â³¤±¡¢¤½¤ì¤¬´Ç²á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¡¼¡¼¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤ÎÁªµó³èÆ°¤äÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ¶â¤ÎÊó¹ð¤È´ÉÍý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¿¦ÁªµóË¡¤äÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ë´ð¤Å¤¸·³Ê¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó±¿Æ°¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÈñÍÑ¤Ï¡ØÁªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤ä¸õÊä¼Ô¤¬Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÁªµó´ü´ÖÃæ¤Î¼ýÆþ¤ä»Ù½Ð¤Î¾ÜºÙ¤òµºÜ¤·¡¢°ìÄê¶â³Û°Ê¾å¤Î´óÉí¤ä»Ù½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´óÉí¼Ô¤ä¼õÎÎ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ä½»½ê¤Ê¤É¤âÌÀ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢ÉÔÀµ³Î¤ÊÊó¹ð¤äÌ¤Äó½Ð¤Ï½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¡¼¡¼ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ª¤è¤Ó¸øÌÀÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤ª¤è¤½Ç¯´Ö3000²¯±ß¤«¤é4000²¯±ß¤Î»ñ¶â¤¬Æ°¤¯µðÂç¤Ê½¡¶µÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²áµî30Ç¯°Ê¾å¤âÀÇÌ³Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÏºâÌ³¾ÊÆâÉô¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯¤¯µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨ÆÀ¤ë¤Î¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÎºâÌ³ÉûÂç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤òÄ¹Ç¯¸øÌÀÅÞ¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¸øÊ¿¤Ê¼Â»Ü¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¹ñÀÇ¶ÉÄ¹¤ÈÁÏ²Á³Ø²ñ¡¦¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢¸ø±×»ö¶ÈÉôÊ¬¤Ø¤Î¼ê½Ð¤·¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¡¼¡¼¤â¤È¤â¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÀ¶·é¤ÊÀ¯¼£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ö¶Ä¤ëÄÌ¤ê¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¹ñÌ±Á´ÂÎ¤ËÊô»Å¤¹¤ëÂç½°À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢²¼ÂÌ¤ÎÀã¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤â¸øÌÀÅÞ¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ØÂç½°Ê¡»ã¤Î¼Â¸½¡Ù¤ä¡ØÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÈ¯Å¸¡Ù¤ò¿®¶Ä¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¡¢¡Ø·Ý½ÑÉô¡Ù¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î½¸É¼¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¤äÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î³èÆ°¤ò¼ç´ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤·¤¿1999Ç¯¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿¿µÕ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ï¢Î©Æþ¤ê°ÊÁ°¡¢89Ç¯¤Î¡Ø²£ÉÍ¼Î¤Æ¶â¸Ë»ö·ï¡Ù¤¬¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø²ñ´ØÏ¢¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤´¤ß¤È¤·¤Æ¸í¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¶â¸Ë¤«¤é1²¯7000Ëü±ß¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢90Ç¯¤«¤é92Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¶þ¿«¤È¤·¡¢°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¼å¤¤¤«¤é¤Ç¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¸¢ÎÏ»Ö¸þ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö·Ý½ÑÉô¡×½êÂ°¤Î·ÝÇ½¿Í¤éÌó1Ëü¿Í¤âà½¸É¼¥Þ¥·¡¼¥óá¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÅÜ¤ê¡¢¶þ¿«´¶
¡¡¡¼¡¼¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢º£²ó¤ÎÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Ç¤Õ¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë½¡¶µÆóÀ¤¤Ç¡¢Âç³Ø¤âÁÏ²ÁÂç¡ÊÊ¸³ØÉô¡ËÂ´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2012Ç¯¤ËÁÏ²Á³Ø²ñ¤òÃ¦²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Î»àµî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿¿®¶Ä¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ä¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤ª¤è¤ÓÁªµó³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆóÀ¤¤äº£¤â¡Ø·Ý½ÑÉô¡Ù½êÂ°¤ÎÌó1Ëü¿Í¤â¤Î·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢½¸É¼¥Þ¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÅÜ¤ê¤ä¶þ¿«´¶¤Ê¤É¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¤«¤é¤Õ¤ê½Ð¤·¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¹â»Ô¿·¼óÁê¤¬½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ÇÍÑ¤¤¤¿°ìÉô¤ÎÉ½¸½¤ò¡ÖÆÈºÛ¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞÆâÉô¤â¡¢½ÐÄ¾¤·¤Ø¸þ¤±¡¢ÌÏº÷Ãæ¤Î¤è¤¦¤À¡£
