鎌倉の人気カフェ『GARDEN HOUSE Kamakura（ガーデンハウス鎌倉）』。観光客だけでなく地元の人にも愛される名店で、休日の朝には行列ができることも多い人気ぶりです。

ふらりと立ち寄るには少しハードルの高いお店ですが、今回は事前にしっかり予約をして、念願のモーニングを楽しんできました！

緑に包まれるテラス席が人気

お店は鎌倉駅西口から徒歩3分ほど。緑に囲まれた開放的なテラス席が広がり、駅近とは思えない静けさに包まれています。朝の光を浴びながら木漏れ日の下で過ごす時間は、まるで別荘地の朝のよう。暑い日は店内の席もおすすめで、落ち着いた木のインテリアが心地よい空間を演出しています。

今回のお目当ては、定番人気の「バターミルクパンケーキ」。平たくまんまるなフォルムに、思わず笑みがこぼれます。ひと口頬張ると、ふんわりご、ほろり解けるような口どけなのです。

バターの香りとやさしい甘みが広がり、思わず、はあ～美味しい～と嚙みしめるように余韻を楽しみました。添えられたクリームとシロップを秀逸ですので、たっぷり絡めていただいてみてくださいね。

鎌倉ハム「富岡商会」のソーセージや目玉焼きをトッピングするのもおすすめ

のんびりと過ごす鎌倉の朝にぴったりのお店です。

（撮影・文◎畠美奈子）

●SHOP INFO

GARDEN HOUSE Kamakura

住：神奈川県鎌倉市御成町15-46

営：9:00～21:00（モーニングL.O.10:30）

休：不定休

https://ghghgh.jp/blogs/shoplist/gardenhouse-kamakura