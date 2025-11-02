俳優の松重豊さん（６２）を起用した福島県の新たなＰＲ動画の第１話が、県公式ユーチューブアカウントで公開されている。

ＰＲ動画は全９話の予定で、松重さん演じる主人公「福島豊」が、架空の県立高校で文化祭実行委員長を務めることになり、文化祭成功のため県内各地を歩き、情報収集するというストーリー。福島第一原発事故の風評を払拭（ふっしょく）し、東日本大震災や原発事故の風化を防ぐ狙いで制作される。

松重さんは、数多くのテレビドラマや映画に出演しており、人気ドラマ「孤独のグルメ」では主人公の井之頭五郎役を演じ、食文化の魅力を発信。監督や脚本も担った映画がアジア各国・地域で上映された。

県はＰＲ動画の出演者の選定で著名人を探したところ、世界的にも知名度が高いとされる松重さんに白羽の矢を立てた。

松重さん演じる「福島豊」は第１話で会津若松市の「会津木綿」の製作現場を見学したり、同市のレストラン「スパイス処サバイ」でスパイスカレーを食べたりするなどして、県の魅力探しに奔走した。

県広報課は「県内のまだ知られていない技術、探訪の中で出会った人や食など、県の魅力を松重さんの視点で発見してもらい、全国に発信したい」としている。

ＰＲ動画は県ユーチューブアカウント（https://www.youtube.com/user/PrefFukushima）で視聴できる。企画の内容は特設ウェブサイト（https://fukushima-yutaka.com/）で確認できる。