「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）

３区は、国学院大・野中恒亨（３年）が３３分１１秒で区間賞。「まずは前田さんに３区に行きたい、留学生と戦いたいと言った。役割として勝たないといけないと思っていたので、それができて非常に良かった」と振り返った。

７位でたすきを受け取り、創価大のスティーブン・ムチーニらを抜き、すぐに４位まで押し上げた。その後もペースを落とさない快走でごぼう抜き。２位で４区・高山豪起（４年）にたすきを託した。

同区では城西大のヴィクター・キムタイ、創価大のスティーブン・ムチーニなど留学生が走った。野中は「前のムチーニ選手に追いつけると感じたので追いついた。２分４８秒から５０秒ペースと話しながら、うまくできたのが楽しかったですし、うまくできてよかった」と語った。

２連覇に向け、前田監督は前日会見で「７区、８区で大きく順位が入れ替わる。前半でしっかり主導権を握るようなレースをしたい」と話しており、キーマンには野中を指名。「野中のところをヘッドにして攻撃に転じていければ」としていた。