ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¸¤¤¬¡Ø°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ì©²ñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÄÅÜ¤ë¤ËÅÜ¤ì¤Ê¤¤¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¤¬53ËüºÆÀ¸¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î°Î¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¤ï¤ó¤³¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ëÌ©²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç53Ëü4000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö»ä¤â¸¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¸¤¤¬¡Ø°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ì©²ñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÄÅÜ¤ë¤ËÅÜ¤ì¤Ê¤¤¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¸¤¤¬¡Ä¡ª¡ª
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Övee.121.228¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ë¥ó¥Ø¥ó¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤Î¡Ø¥Ö¥¤¡Ù¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ1ºÐ4¥ö·î¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥Þ¤Ï2¿Í¤¬Ì¯¤ËÀÅ¤«¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¡©¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤òÇÁ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¤ò¥Ö¥¤¤Á¤ã¤ó¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸¤ÍÑ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ç¤·¤¿¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÞ¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥Ö¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡ª
ÅÜ¤ë¤ËÅÜ¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©
°ìÊý¡¢¥Ö¥¤¤Á¤ã¤ó¤â¡¢Âç´î¤Ó¤Ç¤ª²Û»Ò¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï¤¤Á¤ó¤È°ìÎ³¤º¤ÄÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ö¥¤¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤«¤é¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤ÏÅÜ¤ë¤ËÅÜ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤À2ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤Ì¼¤µ¤ó¤¬¡¢¸¤ÍÑ¤Î¤ª²Û»Ò¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡£
¤É¤¦¤ä¤é¤³¤Î¾¯¤·Á°¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¸¤ÍÑ¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Þ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»×¤ï¤º¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö2¿Í¤ÎÈëÌ©¤Î»þ´Ö¤À¤Í¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÎÀ¨¤¹¤®¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤Ë¤ÏÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¡Ä
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¡¢ºÆ¤Ó¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÌ©²ñ¤ò¹Ô¤¦2¿Í¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡ª½Ð¤«¤±¤ëÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸¤ÍÑ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï³ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶³ó¤«¤é¤ª²Û»Ò¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥Ö¥¤¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í´ÖÍÑ¤È¸«´Ö°ã¤¦¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡£°ì½Ö¤À¤±¼«Ê¬¤Î¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ö¥¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤Ø¡Ä¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤Ã¤½¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ëÌ©²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿♡
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Övee.121.228¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
