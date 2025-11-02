生後6ヶ月の子犬を初めてトリミングに連れて行く飼い主さん。子犬が緊張してしまうのではないかとドキドキと不安でいっぱいだった飼い主さんとは裏腹に、尻尾を振りまくって楽しそうにしていた子犬の姿が予想外だと話題になっています。話題の投稿には「全てが可愛い」と絶賛の声が寄せられ、記事執筆時点で3.3万回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃん犬が『初めてのトリミング』に挑戦した結果→『緊張してしまうかな』と思ったら…予想外すぎる光景】

初めてのトリミングにドキドキの飼い主さん

Instagramアカウント「gomachan_shihtzu」のリール動画に登場しているのは生後６ヶ月のシーズーの子犬『ごま』ちゃん。生後6ヶ月とはいえ毛がだいぶモフモフになってきたようで、ごまちゃんはこの日生まれて初めてトリミングに連れて行ってもらうそうです。

人間が大好きで遊ぶことも大好きだという元気なごまちゃんですが、初めての体験に「緊張してしまうのではないか」と飼い主さんも不安やドキドキが募ったといいます。

緊張しているかと思いきや...？

飼い主さんに抱っこされながらトリミングサロンに向かうごまちゃんは、周りをキョロキョロ見渡し緊張しているようにも見えたそうです。

しかしサロンに到着すると、予想外なことに尻尾を振って喜んでいるような反応だったというごまちゃん。トリマーさんの元へ渡った後も、トリマーさんの匂いをかぎながら挨拶をしているかのように尻尾をフリフリ。どうやらごまちゃんは緊張よりも、何が始まるのかワクワクしていたのかもしれません。

お利口に初トリミングを終えたごまちゃん

ケージの中でトリミングの順番を待つ間も、興味津々なようでお店の中やトリマーさんのことを見渡していたというごまちゃん。

カット台に乗った後も終始尻尾を振って楽しそうに、かつお利口にカットをしてもらっていたようで、無事初めてのトリミングを終えモフモフだったごまちゃんは可愛く大変身することができたそう。

飼い主さんの心配とは裏腹に、トリミングは楽しい場所だと思ってもらえたようでよかったですね。

ごまちゃんの初めてのトリミングの様子が投稿された動画には、「初トリミングお疲れ様」「もふもふもすっきりもかわいい」とごまちゃんに絶賛の声が寄せられました。

