「全くもって残酷だ」大谷翔平、痛恨の先制3ラン浴びて降板「3回に再びマウンドに送った決断には強く反対」

大谷が3回途中で降板した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間11月1日、敵地でのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。

世界一連覇が決まる大一番で第4戦の先発から中3日でマウンドに上がった大谷。初回、ジョージ・スプリンガーに左前打を許したが、一死一塁でウラジーミル・ゲレーロJr.を見逃し三振、二塁に向かった一塁走者もアウトになり三振ゲッツーとなった。

2回は四球と安打で無死一、二塁と走者を背負った。二死となり、アーニー・クレメントの右前打で満塁のピンチとなったが、アンドレス・ヒメネスを159キロのフォーシームで空振り三振に切って取り、雄叫びを上げた。

3回はスプリンガーにこの日2本目の安打を許すと、暴投と申告敬遠で一死一、三塁。ここでボー・ビシェットに中越えの3ランを浴びてしまい、大谷はガックリ。3回途中で降板した。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニは制球力が良くなかった。何とかピンチは切り抜けたが、本来の調子ではなかった」と指摘した。