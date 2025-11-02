「全くもって残酷だ」大谷翔平、痛恨の先制3ラン浴びて降板「3回に再びマウンドに送った決断には強く反対」
大谷が3回途中で降板した(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間11月1日、敵地でのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。
世界一連覇が決まる大一番で第4戦の先発から中3日でマウンドに上がった大谷。初回、ジョージ・スプリンガーに左前打を許したが、一死一塁でウラジーミル・ゲレーロJr.を見逃し三振、二塁に向かった一塁走者もアウトになり三振ゲッツーとなった。
【動画】大谷翔平がガックリ…ビシェットに浴びた先制3ランのシーン
2回は四球と安打で無死一、二塁と走者を背負った。二死となり、アーニー・クレメントの右前打で満塁のピンチとなったが、アンドレス・ヒメネスを159キロのフォーシームで空振り三振に切って取り、雄叫びを上げた。
3回はスプリンガーにこの日2本目の安打を許すと、暴投と申告敬遠で一死一、三塁。ここでボー・ビシェットに中越えの3ランを浴びてしまい、大谷はガックリ。3回途中で降板した。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニは制球力が良くなかった。何とかピンチは切り抜けたが、本来の調子ではなかった」と指摘した。
さらに「彼を3回に再びマウンドに送った決断には強く反対する」とした上で「ワールドシリーズと王朝を築くチャンスを失うことになるかもしれない。全くもって残酷だ」と投稿した。
打者としては初回の第1打席で中前打を放って出塁したが、後続が打ち取られ無得点に終わった。相手先発はサイ・ヤング賞3度を誇るマックス・シャーザーで、大谷は第3戦で1本塁打含む2安打をマークしている。3回二死の第2打席は左飛に打ち取られた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。