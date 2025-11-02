◆スペイン１部 １１節 Ｒソシエダード３―２ビルバオ（１日、レアル・アレーナ）

日本代表ＭＦ久保建英が、公式戦４戦ぶりに復帰を果たした。

左足首痛から復帰して１０月５日のＲバリェカノ戦以来にベンチ入りすると、２―１の後半１８分から右サイドの攻撃的なポジションで出場。直後にはドリブルで相手をかわした後に足をかけられて倒されてイエローカードを誘発。同２２分には右サイドからドリブルでカットインし、中央のＭＦソレルにパス。パスを受けたソレルがミドルシュートを放ち、ＧＫがはじいたこぼれ球に久保が反応し、ＧＫの動きを冷静に見極めて、ＭＦザハリャンにパスを送り、ゴールネットを揺らした。しかし、直前に久保がボールを受けた位置がＶＡＲでオフサイド判定となりノーゴールで幻のアシストとなったが、同２７分には右サイドを抜け出して右足クロスを送るなど、再三の好機を演出でチームの攻撃を活性化する。

チームは同３４分にセットプレーの流れから同点とされるが、後半アディショナルタイム２分にＭＦゴロチャテヒがセットプレーから豪快なシュートをゴールに突き刺して３―２で勝ち越し。久保は終了間際には球際激しい守備を披露するなど、キレのある動きを見せて存在感を放った。

チームは３―２で勝利し、公式戦３連勝、リーグ戦今季初の２連勝を飾った。