◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのＴ・グラスノー投手（３２）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で４回２死一、二塁から救援登板。わずか３球で“神救援”を見せた第６戦から連投となった。２回１／３を３安打１失点で降板した。

この回１死から左腕ロブレスキがヒメネスに当てた死球をきっかけに乱闘が勃発。まだ球場内に荒れた雰囲気が残る中、グラスノーは３番ゲレロと対峙（たいじ）した。カウント３―１から９７・４マイル（約１５６・８キロ）シンカーで中直に仕留め、追加点を許さなかった。

５回も無失点だった右腕だが、味方がエドマンの中犠飛で２―３と１点差に迫った直後の６回。先頭のクレメントに左前打を浴びると、二盗を許し、無死二塁からヒメネスに右中間へ適時二塁打を食らった。再び２点差に広げられる痛い失点となった。これ以上の点は与えなかったが、この回限りで降板となった。

前日３１日（同１１月１日）の第６戦。２点リードの９回に佐々木朗希投手（２３）が無死二、三塁の大ピンチを招いた降板。ここでマウンドに上がったのは当初は第７戦の先発が有力視されていたグラスノーだった。クレメントを一飛に打ち取り、続くヒメネスを左直に仕留めると、二塁走者が飛び出しており、左翼のＥ・ヘルナンデスがランニングスロー。送球はハーフバウンドとなったが、二塁のロハスがつかんで併殺が完成した。リプレー検証の結果も判定は変わらなかった。

試合後、グラスノーは「打球が飛んだ瞬間は安打になるかと思った。ヒットにならないでくれと思ったけど、併殺で良かった」と胸をなで下ろした。第７戦に向けては「（最後の連投がいつか）分からない。でも気分はいいから投げられることを願うよ」と話していた。