「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）

四回、ブルージェイズの攻撃中にまさかの乱闘騒ぎが起こった。

四回１死、ロブレスキーがヒメネスに死球を与え、ヒメネスが両手を広げて激高。この瞬間、ブルージェイズベンチからシュナイダー監督が顔を真っ赤にしてグラウンドへ飛び出し、選手達も続いた。ドジャースベンチからも選手がなだれこみ、両軍ベンチは空っぽ。さらにブルペンからもリリーバー達がダッシュでグラウンドへなだれ込んだ。

敵地はブーイングで騒然。直前にもロブレスキーはヒメネスの懐へ厳しいボールを投じていた。ヒメネスがベンチにリクエストを要求する仕草を見せていたが、ブルージェイズベンチは見送っていた。

その後、審判団から警告試合が発せられた。続くスプリンガーがピッチャーライナーを放ち、ロブレスキーを直撃する内野安打を放つとロジャースセンターのスタンドは大歓声。ハイタッチをかわすブルージェイズファンもいた。

２死一、三塁でゲレーロＪｒ．を打席に迎えたところでロバーツ監督はグラスノーへの交代を決断。ロブレスキーが降板する際には特大のブーイングが浴びせられた。異様な雰囲気の中、グラスノーがゲレーロＪｒ．を中飛に仕留めた。