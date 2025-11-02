¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î4²ó¤Ï¹¥µ¡¤â1ÆÀÅÀ¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬2ÅÙ¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ß¤»¤ë
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î4²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢È¿·â¤Ï1ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬3²ó¡¢ÀèÀ©¤Î3¥é¥ó¤ò¸¥¾å¡£Å¨ÃÏ¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤â¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂ³¤¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Á¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÃæ·ø¼ê¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥çÁª¼ê¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤³¤Î´Ö¤Ë3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤âÂ³¤¯¹¥µ¡¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÁª¼ê¤¬°ìÎÝÀþ¤Ø¤¹¤ë¤É¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¼ê¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íJr.Áª¼ê¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2ÅÙ¤Î¹¥¼éÈ÷¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¤³¤Î²ó1ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£