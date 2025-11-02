ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「ちょいと寒暖差と気圧差にやられてヘロヘロになりかけています…」【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「１１月もよろしくお願いいたします〜♪」と書き出し、「１１月になりました♪ ちょいと寒暖差と気圧差にやられてヘロヘロになりかけています…」と投稿。







続けて、「やはり自発呼吸のジワジワ低下はＡＬＳの特徴とはいえ 進行がゆるくなる事を願うだけです」と綴っています。







津久井さんは、「自慢の腹式呼吸の維持練習を継続します 今月は慌てないでいくことを心がけます…ちょっと無理すると、息が上がっちゃうからね…このあたりを見極めながらちょこっと無理をするのです（笑）」と現況を報告しました。







また「このＡＬＳとの駆け引きも大切なんですよ〜何もしないでいると進行しますし やりすぎると進行するし〜兼ね合いと匙加減（さじかげん）の見極めなのです〜」と説明しました。







津久井さんは最後に、「１１月は自分的に少し忙しいのです やりたい事を優先して前に進みます♪」とコメントし投稿を締めくくりました。







2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



