hana by hinceのホリデーコレクションが登場♡ファミマ限定のきらめく冬メイク

ファミリーマート限定コスメブランド「hana by hince」から、冬のホリデーコレクションが2025年11月7日（金）より全国の店舗で順次発売されます。今回はブランド初となるプランパー機能付きリップグロスと、華やかな新色アイシャドウが登場。手に取りやすい価格とコンパクトなサイズ感で、忙しい日常にも特別な輝きを添えてくれるコレクションです♡

hana by hinceのホリデーコレクションが登場

「hana by hince」は、韓国コスメブランド「hince」の上質さをそのままに、コンビニで手軽に試せるメイクシリーズ。

今回のホリデーコレクションでは、クリスマスのときめきを感じるピンクパールをテーマにした限定カラーが登場しました。

プランパー機能を備えたリップグロスと、目元を華やかに彩るトリプルアイパレットがラインアップ。パッケージにもラメをあしらい、季節感あふれるデザインとなっています♪

限定「リッププランパーグロス シャインピンク」

リッププランパーグロス シャインピンク

価格：990円（税込）

淡いピンクカラーにグリッターを加えた、真珠のような光沢を放つ限定リップグロス。ひんやりとしたクーリングプランパー機能で、唇にふっくらとしたボリューム感を与えながらうるおいをキープします。

コンビニコスメとは思えない仕上がりで、冬のメイクにきらめきをプラスします♡

発売日：2025年11月7日（金）

発売地域：全国

トリプルアイパレット シャインピンクで華やかに

トリプルアイパレット シャインピンク



価格：1,450円（税込）

ピンクとゴールドのパールが輝く3色のアイシャドウパレット。パールマット、立体感を生むハイライター、艶めくグリッターを組み合わせ、目元の印象を自在に演出できます。

ハイライトとしても使用できるマルチなアイテムで、ホリデーシーズンの特別なメイクを華やかに仕上げます。

発売日：2025年11月7日（金）

発売地域：全国

この冬だけの限定カラーで、ホリデームードを楽しんで

季節限定のピンクラメが輝く「hana by hince」のホリデーコレクションは、自分へのご褒美にも、ギフトにもぴったりなアイテム。

気軽に立ち寄れるファミリーマートで手に入る特別なコスメで、冬のメイクをもっと楽しんでみませんか？

コンビニで出会う新しいきらめきが、あなたの日常に小さなときめきを届けてくれます♡