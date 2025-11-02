「記念日ディナー！？」大物YouTuber、グラス越し最新ショットに称賛の声「いけみつ〜」「漢やなあ」
6人組グループYouTuber「東海オンエア」のとしみつさんは10月30日、自身のInstagramを更新。グラス越しの最新ショットを披露しました。
【写真】東海オンエア・としみつ、最新ショット！
コメントでは「イカしてるなぁ 乾杯！」「かっこよすぎ」「記念日ディナー！？」「めちゃくちゃカッコよすぎる！！」「いけみつ〜」「うわぁぁぁ！！！！ あんまり見たことない雰囲気！！！！！」「漢やなあ」「めっちゃダンディー」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】東海オンエア・としみつ、最新ショット！
「めっちゃダンディー」としみつさんは、ワイングラスなどの絵文字を添えて2枚の写真を投稿しています。ワイングラス越しの正面にとしみつさんが座り、ニヒルな笑みを浮かべたり、視線をそらす表情も。
コメントでは「イカしてるなぁ 乾杯！」「かっこよすぎ」「記念日ディナー！？」「めちゃくちゃカッコよすぎる！！」「いけみつ〜」「うわぁぁぁ！！！！ あんまり見たことない雰囲気！！！！！」「漢やなあ」「めっちゃダンディー」と称賛の声が多数寄せられています。
青春ヶ丘俊光の全国ツアー開催！としみつさんは「青春ヶ丘俊光」名義でソロアーティストとしても活動しています。12月14日には名古屋でワンマンコンサートが開催されるほか、2026年には1月31日の福岡公演を皮切りに、全国13カ所を巡るツアーを開催予定です。今後の投稿では、ソロアーティストとしての活動の様子にも期待したいですね！
(文:福島 ゆき)