「とても満足している」圧倒的攻撃力、“大量５発”でリトルなでしこを粉砕。北朝鮮指揮官は自信満々「日本は世界最強チームのひとつ」【U-17女子W杯】
白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表（リトルなでしこ）は現地11月１日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップの準々決勝で北朝鮮と対戦。１−５で敗れ、無念のベスト８敗退となった。
ディフェンディングチャンピオンの北朝鮮は、この勝利でブラジルとの準決勝へ駒を進めた。
試合は開始早々から激しい展開となり、最初の８分間で３ゴールが生まれる異例のスタートに。開始わずか38秒で先制を許すと、６分にも失点。その２分後に中村心乃葉が相手のミスを突いて１点を返したものの、21分、73分、90＋６分にもネットを揺らされた。
アジアサッカー連盟によると、北朝鮮のパク・ソンジン監督は試合後、「今日の試合は我々のチームにとっても日本にとっても非常に重要だった。日本は世界最強チームのひとつだ。多くの準備をしてきたし、この勝利にとても満足している。選手たちが試合の最後の１分まで全力を尽くしたからこそ可能だった」とコメントした。
また、日本戦で２ゴールを挙げ、大会通算６ゴール目で得点ランキング首位に立ったFWキム・ウォンシムは「多くのゴールを決められて嬉しい。私が決めた６ゴールは私だけのものではなく、チーム全体、代表団全体のゴール。勝利のためにもっと多くのゴールを決めたい」と語った。
この結果、圧倒的な攻撃力を見せつけた北朝鮮が連覇に向けて大きく前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】可憐に歓喜のゴールパフォ！ 一風変わったポージングも！ U-17女子W杯の各国セレブレーションを一挙紹介！
ディフェンディングチャンピオンの北朝鮮は、この勝利でブラジルとの準決勝へ駒を進めた。
試合は開始早々から激しい展開となり、最初の８分間で３ゴールが生まれる異例のスタートに。開始わずか38秒で先制を許すと、６分にも失点。その２分後に中村心乃葉が相手のミスを突いて１点を返したものの、21分、73分、90＋６分にもネットを揺らされた。
アジアサッカー連盟によると、北朝鮮のパク・ソンジン監督は試合後、「今日の試合は我々のチームにとっても日本にとっても非常に重要だった。日本は世界最強チームのひとつだ。多くの準備をしてきたし、この勝利にとても満足している。選手たちが試合の最後の１分まで全力を尽くしたからこそ可能だった」とコメントした。
この結果、圧倒的な攻撃力を見せつけた北朝鮮が連覇に向けて大きく前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】可憐に歓喜のゴールパフォ！ 一風変わったポージングも！ U-17女子W杯の各国セレブレーションを一挙紹介！