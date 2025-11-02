女優の真野恵里菜（34）が20日、自身のインスタグラムを更新。仲良しのスポーツ選手と楽しんだ家族旅行の様子を公開した。

INAC神戸・山本摩也選手との写真を複数枚投稿し、「磨也と3年ぶりに会えました」と報告。大阪のユニバーサルスタジオを訪れた思い出を公開した。

6年前に出会い、それから交流を続ける2人。「摩也はINAC神戸に所属しているから大阪に旅行に行くよ〜！と連絡をしてみたらちょうどオフが合ったので一緒にユニバへ すごく久しぶりに会えたんだけど全然久しぶりな感じがしなく とにかく会えたことが嬉しかった」と喜びのコメント。

今回、1歳になった真野の子供と山本は初対面だったが「あっという間に懐いてたくさん遊んでもらえてとっても楽しそうでした。ニンテンドーエリアに入ったらキノピオに会えて写真撮ってもらえたりウォーターワールドは迫力満点で面白かったしご飯も美味しかったし摩也が来てくれたおかげでホラーナイトも楽しめました」と夫でサッカー元日本代表の柴崎岳も含めた4人で楽しいひとときを大満喫したようだ。

出会いからこれまでを振り返り「6年前のスペインのラ・コルーニャという街での出会い今もこうして続いていることが嬉しい！」と感無量の様子。「次はどこで会えるかな？？神戸にも遊びに行きたいな！」と再会を待ちわびる。