空港到着時に記者団の取材に応じるトランプ氏＝10月31日/ Samuel Corum/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は1日、国防総省にナイジェリアでの軍事行動の可能性に備えるよう指示したと明らかにした。トランプ氏はナイジェリアでキリスト教徒に対する暴力が発生しているとして非難を続けているが、ナイジェリア側は再三否定している。

トランプ氏はSNSへの投稿で、ナイジェリアにおけるキリスト教徒の「大量虐殺」を批判。米国は「ナイジェリアへのあらゆる支援と援助を直ちに停止する」と表明し、ナイジェリア政府に「即刻対応」するよう警告した。

さらに、米国は「今や恥さらしとなったこの国に武装して乗り込む可能性が大いにある。恐ろしい残虐行為を犯しているイスラム主義テロリストの完全駆逐を試みるためだ」と述べた。

トランプ氏は「私は戦争省に対し、行動の可能性に備えるよう指示する」とも書き込み、「ナイジェリア政府は速やかに対応した方がいい」と警告した。

ヘグセス米国防長官はこれに「イエス、サー」と応じ、トランプ氏の書き込みのスクリーンショットをSNSに投稿。「ナイジェリアであれどこであれ、罪のないキリスト教徒の殺害は直ちに終わらねばならない。戦争省は行動の準備を進めている。ナイジェリア政府がキリスト教徒を守るか、それとも我々がこの恐ろしい残虐行為を犯すイスラム主義テロリストを殺害するかだ」と述べた。

トランプ氏は前日の10月31日、ナイジェリアで宗教の自由の侵害が起きているとして非難。「キリスト教はナイジェリアで存亡の危機にある」と主張したうえで、国際宗教自由法に基づき、ナイジェリアを「特に懸念される国」に指定していた。この指定は、ナイジェリア政府が「体系的かつ継続的で、重大な宗教の自由の侵害」に関与している、もしくはそれを容認していると米政権が判断したことを示す。

米政権による指定を受け、ナイジェリアのティヌブ大統領はSNSに「ナイジェリアを宗教的に不寛容な国とみなす評価は、我が国の現実を反映しておらず、政府が全ナイジェリア国民の宗教と信仰の自由を守るために続けてきた誠実な取り組みも考慮していない」と記した。

さらに、ナイジェリア政府は「米国政府および国際社会と協力し、あらゆる宗教共同体の保護に関する理解と協力の強化に努めている」と言い添えた。

ナイジェリアでは、キリスト教徒とイスラム教徒の双方が、過激なイスラム主義者による襲撃に遭っている。こうした暴力には複数の要因があり、宗教的動機による事案もあれば、限られた資源を巡る農民と牧畜民の争い、地域共同体や民族間の対立に起因する場合もある。

キリスト教徒も狙われているものの、現地の報道によれば、犠牲者の大半はイスラム教が主流のナイジェリア北部に住むイスラム教徒だという。