お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが、11月1日から開始された有料配信コンテンツの単独生配信で、約1年10カ月ぶりに芸能活動を再開しました。

【映像】松本人志さん 活動再開

11月1日夜9時から始まった「ダウンタウン」の有料配信コンテンツ「DOWNTOWN＋」の生配信に、松本さんは単独で生出演。スタジオが拍手と歓声に包まれる中、松本さんは「松本、動きました」「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活することにしました。よろしくお願いします」と、冒頭で挨拶しました。

また、2年近くにわたる活動休止期間を振り返り、「待ってくれている人もいっぱいいたし、皆さんの時間を止めてしまった。たくさんの芸人仲間とか、後輩を巻き込んだりとかしました。テレビスタッフにもすごく迷惑をかけたと思うし、これ以上迷惑をかけられない。だからこそ、この場を作った。そんな人もいっぱい出られるようなプラットフォームができたと思っている。今、僕が思うのは感謝です」と、心境を明かしました。

生配信では、オリジナルコンテンツの内容や見どころを解説。今後も月に1回、松本さんによる生配信が実施されることも発表されました。

2024年1月以来、約1年10カ月ぶりの芸能活動となった松本さんの単独生配信は、約1時間で終了しました。（『ABEMA NEWS』より）