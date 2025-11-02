「実に大阪らしいwww」万博の“伝説”が東大阪に移設 「心が綺麗な人は台の上の展示物が見えるはず」
東大阪市は10月31日、企画課の公式Xを通じ、大阪・関西万博ナウル共和国パビリオンで人気となった「ナウル台座」を受け継いだことを明らかにした。
【写真】万博の「ナウル台座」が東大阪市役所に設置
ナウルは、万博に参加した世界の国・地域の中でも、SNSなどを通じて話題を集めた。共同館「コモンズB」に出展したが「何もない」状態。目玉展示は、白色の円形台座だとし、「心が綺麗な人は台の上の展示物が見えるはずです」と呼びかけ、その後も多彩なユーモアを発信した。
東大阪市とは広報連携協定を結ぶことに。東大阪市は「万博ナウル共和国パビリオンの（伝説の）ナウル台座を東大阪市（1階ロビー）で展示開始」と、市役所に設置された写真を披露した。
担当者は「心が綺麗な人は台の上の展示物が見えるはずです。」「パビリオンの展示台が移設・展示が開始されるのは世界初。シランケド」とコメントしている模様。
ファンからは「万博レガシー」「実に大阪らしいwww」など、多彩なコメントが寄せられている。
