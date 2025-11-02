日本馬の歴史的快挙で大興奮するフォーエバーヤング陣営の動画が反響を呼んでいる。現地時間の１日に行われた米国競馬の祭典、ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（米デルマー競馬場・ダート２０００メートル）に出走した日本のフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が勝利。Ｘ（旧ツイッター）ではトレンド首位に立つなど、本場でのビッグレース制覇に日本の競馬ファンに大きな反響を呼んでいる。

動画は「Ｗｏｒｌｄ Ｈｏｒｓｅ Ｒａｃｉｎｇ」がレース直後に更新した、藤田晋オーナーと矢作芳人調教師が並んでレースを見守るゴールの瞬間。藤田オーナーが普段は見せない緊張感が漂う表情で大声を張り上げながらレースを観戦。隣でも真剣なまなざしで「瑠星ー」など大声を張り上げる矢作調教師がエールを送っていた。ゴールした瞬間に藤田オーナーは大声を出してガッツポーズすると、すぐさま隣の矢作調教師と熱い抱擁をかわし、その後には他のスタッフらと歓喜の瞬間を味わうシーン、矢作調教師が興奮のあまり帽子を飛ばすシーンも映るなど、歴史的瞬間に大喜びをする陣営の姿が現れている。

この動画には「ドラマ以上にドラマなんよ」「矢作調教師に師弟の絆を感じる」「喜んでる人を観ながら泣いてしまったよ」「これ見ただけでも泣けてくる」「この大人達のこの喜び様がどれだけ凄いことが成し遂げられたのかを物語りますね」「男のもらい泣きです…本当にカッコよかったです」「これは感動のシーン」「ドラマ、ロイヤルファミリーのワンシーンかと思った」「素晴らし過ぎて血圧上がりすぎ」「顔や目つきから緊張感や高揚感がすごい伝わる良い動画」などの反応が寄せられている。