【2025年 11/2〜11/16の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛11/2〜11/16｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





牡牛座 4/20〜5/20

愛情に満ちた絶好の運気

運勢は上昇気流に乗りました。なかでも今期は愛情運が絶好調。家族やパートナー、愛する人との会話がはずみ、絆が深まりやすい星回りです。やりとりするたびに愛情や喜びを感じ、元気やパワーもわいてきそう。対人面では、相手がだれでも率直に意見を言ってみて。本音で話すことでお互いの理解が深まり、よい関係が築けそうです。金運も絶好調で、臨時収入やうれしいおこづかいのチャンスも。貯めるより自分や家族のために使うと吉。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

ホットミルクティー ペアアイテム 水瓶座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟