大谷翔平 痛恨の先制3ラン被弾 3回途中3失点でKO 初回から制球定まらず毎回先頭にヒット許す

＜2025年11月1日（土）（日本時間2日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ワールドシリーズ第7戦に先発した大谷翔平（31）は3回途中を投げて51球で5安打3失点、3奪三振という内容でマウンドを降りた。3回が終わって0-3でドジャースがリードを許す展開となった。

第4戦以来のマウンドとなった初回、先頭打者のスプリンガー（36）に対しなかなか制球が定まらず、安打を許したが続くルーカス（31）、ゲレーロ Jr.（26）は連続三振。

ライバルのゲレーロ Jr.にはこの日最速の161キロのストレートが投じられる場面もあった。

ゲレーロ Jr.三振の際、飛び出していた一塁走者のスプリンガーも二塁前でタッチアウトにして初回を無失点で終えた。

しかし2回、ビシェット（27）の四球、バーガー（25）に安打を許して無死一、二塁のピンチを背負うとそこから踏ん張り2者連続アウトに。

だが、クレメント（29）にライトへ安打を与え2死満塁となったが、ヒメネス（27）からは159キロのストレートで空振り三振。先制点を許さず、大谷も思わず雄叫びを上げた。

3回のマウンドに上がった大谷は強打のブルージェイズ打線と2巡目の対戦に。

スプリンガーにレフトへの安打を与え、3イニング連続で先頭打者の出塁を許すと、ルークスは送りバント、ワイルドピッチの後にゲレーロ Jr.は申告敬遠。

1死一、三塁で迎えたビシェットに初球のスライダーを捕らえられ、センターへの先制3ラン本塁打を献上。打たれた瞬間、思わずうなだれてしまうほどの一打になった。

これで大谷はマウンドを降り、ロブレスキ（25）に交代。あまりに悔しい登板となった。

