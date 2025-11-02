夏帆“恋人”とのラブラブ写真「素敵」「幸せそうな表情たまらん」
俳優の夏帆が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】"恋人"とのラブラブ写真が公開された夏帆
公式SNSは、「2人の行方が気になる…」とつづり、劇中で恋人関係を演じるた鮎美役・夏帆、ミナト役・青木柚がピースサインを決めるオフショットを投稿。「#勝男ーーー！」「#いいのか勝男ーーー！」というハッシュタグとともに紹介した。
ファンからは「爽やかな笑顔が二人とも素敵」「可愛い〜お写真ありがとうございます」「夏帆ちゃん、可愛い！」「この幸せそうな表情たまらん」などの声が寄せられている。
