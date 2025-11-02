【天皇賞秋／馬場情報】東京芝は“レコード級”の超高速馬場想定　持ちタイムに秀でた穴馬を警戒

第172回天皇賞・秋（GI、芝2000m）が行われる東京競馬場の馬場情報が2日、JRAより発表された。東京は芝は「良」、ダートは「重」でスタート。

芝のクッション値は「9.3／標準」、芝の含水率はゴール前12.1％、4コーナー13..0％と計測された。

■日曜東京は超高速馬場の可能性あり

土曜に行われた芝は計6レース。A→Bコース替わりでも極端な脚質の有利不利はなく、フラットな馬場コンディション。明確なトラックバイアスの偏りはなく、各馬が力を出せるシチュエーションだった。

時計面に目を向けると、1勝クラスの芝1800m戦で1分44秒1。古馬GII級の時計が出ており、さらに馬場が乾く日曜はレコード級の超高速馬場が予想される。

脚質云々より純粋な持ち時計が要求される可能性が高く、ジャスティンパレス、エコロヴァルツ、ホウオウビスケッツ、ミュージアムマイルあたりに食指が動く。

2025年（天皇賞秋当日）

┗ゴール前＝芝12.1％｜ダ10.7％

┗4コーナー＝芝13.0％｜ダ11.8％

芝のクッション値＝9.3［標準］

2024年（ドウデュース）

含水率

┗ゴール前＝芝11.8％｜ダ3.2％

┗4コーナー＝芝12.1％｜ダ4.0％

芝のクッション値＝9.6［標準］

2023年（イクイノックス）

含水率

┗ゴール前＝芝13.6％｜ダ2.5％

┗4コーナー＝芝15.7％｜ダ3.0％

芝のクッション値＝9.0［標準］