”息”で毒を見抜く！？戦国時代、武将たちは料理に盛られた毒をどのように見抜いていた？

血で血を洗う戦国時代、命のやりとりは何も戦場に限りませんでした。

例えば寝ている隙を襲われたり、酔っ払った隙を狙われたり、挙げ句の果てには妻妾との同衾中……他にも食事に毒を盛られたなどの事例も少なくないようです。

常に命を落とす危険と背中合わせだったようですが、ただ黙って毒を盛られる訳にはいきません。

そこで今回は、食事に盛られた毒を見抜く方法について紹介します。

※あわせて読みたい：

武将は首級で競い合う！？戦国時代、徳川家康に仕えて武功を競い合った松平康安＆山田正勝のエピソード

もはやレジェンド！戦国時代、弓を片手に93歳まで戦場を駆け抜けた老将・大島光義

息を吹いたり、汁に浸したり……

食事の際は、要注意（イメージ）

……飯ニ毒の入るかと思ふ時ハ飯ニワツト我息をシカケテ見レハ其飯別黄色ナル然レバ毒入ルト思フ也飯ノ汁毒入ルト思フ時ハ則ハシノサキニ其汁ヲ付テ我爪ノ上ニ置テ見ル其汁則ヒルハ毒有リ則カハカヌハ毒ナシ…… ……毒ノ入タル膳をスユル者ノ眼ヲミルニ涙ソム事有リ然クハ此膳ニハ毒有リト覚悟スル也其膳スユル者毒ノ入ル事ヲ知ルモ知ヌモ眼ノ様同之…… ※『永正九年日々記』

【意訳】食事に毒が入っていると思った時は、料理に自分の息を吹きかけてみるとよい。料理が黄色く変わったならば、毒が入っていると思った方がよかろう。次に汁物があやしいと感じた時は、箸で米粒を少しつまみ、汁の中にひたしてから自分の爪に乗せてみるとよい。米粒がすぐに乾いたら毒入り、湿ったままなら安全である。

また配膳者の顔色を見るのも一つの方法だ。自分の料理が毒入りと知っている配膳者は、眼が涙でうるんでいることがある。そのような場合は、その料理に毒が入っていることを覚悟せねばならない。配膳者が毒の有無を知っているか否かは、その眼を見れば判るだろう。

……ということでした。

ところで、なぜ息を吹きかけると黄色くなったり、米粒が濡れなくなったりするのでしょうか。

戦国時代に毒として用いられていたものについて、これら現象との因果関係の調査を進めていきました。

戦国時代に使われた毒物

戦国時代には、どんな毒が使われていた？（イメージ）

昔から毒として使われてきた物質には、これらのものが挙げられます。

烏頭（うず）：トリカブト。毒性はアコニチン。附子（ぶす／ぶし）とも呼ばれる。鴆毒（ちん）：鴆という伝説上の鳥から採取した羽を酒に浸した毒。毒性は不明。冶葛（やかつ）：つる性常緑低木で、毒性はアルカロイド。土斑猫（ツチハンミョウ）という昆虫からとった黄色い体液。毒性はカンタリジン。

このうち鴆毒については伝説上の存在とされる一方、『周礼』に記された亜ヒ酸（三酸化二ヒ素）ではないかとも言われています。

鴆毒で死んだ者は黄疸と似た症状（※）で、身体が黄色く変わるとされ、これが呼気に反応する原因なのかも知れません。

（※）そのため、黄疸で亡くなったとされる足利直義（尊氏の弟）などは、毒殺が疑われています。

ただし明確な証拠はなく、また米粒が濡れないようになるという現象についても、明確な答えは出ていないようです。

終わりに

今回は戦国武将たちが料理に盛られた毒を見抜く方法と、毒の種類について紹介してきました。

まったく油断も隙もあったものではありませんね。手っ取り早いのは毒見役に食べさせて様子を見るというのもありますが、いざ戦場においてはそう悠長なことも言っていられないでしょう。

あと、本稿を読んでさっそく料理に息を吹きかけてみたくなる気持ちは解りますが、くれぐれもマナー違反にならないようご注意くださいね。

※参考文献：

杉山二郎『毒の文化史』学生社、1990年3月永山久夫『たべもの戦国史』河出書房新社、1996年4月